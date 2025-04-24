beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате ()

Компания beyerdynamic официально представила линейку профессиональных внутриканальных мониторов DT In-Ear, впервые показанную на выставке NAMM 2025 в Анахайме. Серия создана с учётом потребностей музыкантов и специалистов по звуку, объединяя передовые технологии, уникальный акустический почерк и фирменное немецкое качество. Все модели уже доступны для покупки.
Каждая модель линейки заточена под определённые задачи — от точного мониторинга до работы с конкретными музыкальными инструментами. В основе — инновационный драйвер TESLA.11, обеспечивающий безупречную детализацию звучания при минимальных искажениях в компактном корпусе ручной сборки.
Технические характеристики
|Характеристика
|DT 70 IE
|DT 71 IE
|DT 72 IE
|DT 73 IE
|Тип излучателя
|Динамический
|Динамический
|Динамический
|Динамический
|Принцип работы
|Подвижная катушка
|Подвижная катушка
|Подвижная катушка
|Подвижная катушка
|Посадка
|Внутриканальные
|Внутриканальные
|Внутриканальные
|Внутриканальные
|Частотный диапазон
|5 – 40 000 Гц
|5 – 40 000 Гц
|5 – 40 000 Гц
|5 – 40 000 Гц
|Номинальное сопротивление
|16 Ом
|16 Ом
|16 Ом
|16 Ом
|Уровень звукового давления @1 мВт / 500 Гц
|113 дБ SPL
|112 дБ SPL
|113 дБ SPL
|115 дБ SPL
|Уровень звукового давления @1 В / 500 Гц
|129 дБ SPL
|130 дБ SPL
|130 дБ SPL
|131 дБ SPL
|Коэффициент гармонических искажений @500 Гц
|0,02%
|0,02%
|0,02%
|0,02%
|Максимальный уровень звукового давления
|137 дБ SPL
|137 дБ SPL
|137 дБ SPL
|137 дБ SPL
|Пассивная шумоизоляция
|до -39 дБ
|до -39 дБ
|до -39 дБ
|до -39 дБ
|Вес (без кабеля)
|6 г
|6 г
|6 г
|6 г
|Комплектация
|— Пара наушников
|✓
|✓
|✓
|✓
|— Кабель 1,4 м с MMCX-разъёмом и штекером 3,5 мм
|✓
|✓
|✓
|✓
|— Переходник 3,5 мм → 6,35 мм
|✓
|✓
|✓
|✓
|— 5 пар силиконовых насадок (XS–XL)
|✓
|✓
|✓
|✓
|— 3 пары пенных насадок Comply™ Tx-500
|✓
|✓
|✓
|✓
|— Пара защитных фильтров от серы
|✓
|✓
|✓
|✓
|— Руководство пользователя
|✓
|✓
|✓
|✓
|— Чехол для переноски
|✓
|✓
|✓
|✓
|Рекомендованная розничная цена
|€499
|€499
|€499
Технологии, выверенные до совершенства
Флагманский динамический излучатель TESLA.11, установленный в новых моделях, демонстрирует исключительно низкий уровень искажений — всего 0,02% на частоте 1 кГц. При этом уровень максимального звукового давления достигает впечатляющих 137 дБ, что делает систему одной из самых громких в своём классе.
Эргономичная форма корпуса разработана на основе анализа сотен МРТ-отсканированных ушных каналов, что гарантирует точную посадку и надёжную звукоизоляцию до -39 дБ. Такие характеристики особенно важны на шумных концертных площадках и в акустически сложных студийных условиях.
Четыре модели — под любые задачи
В серию вошли четыре модели, каждая из которых ориентирована на конкретную сферу применения и имеет уникальную настройку частотного отклика:
- DT 70 IE — для точного микширования и мониторинга. Идеален для звукорежиссёров, работы в студии и повседневного прослушивания в высоком качестве. Обладает сбалансированной звуковой подачей без акцентов.
- DT 71 IE — для ударников и басистов. Модель акцентирует внимание на низких частотах, с подчёркнутыми верхами и приглушённой серединой, создавая мощную и динамичную звуковую картину.
- DT 72 IE — для гитаристов и вокалистов. Предлагает естественную подачу баса и чёткую проработку высоких частот, а лёгкий подъём в верхне-среднем диапазоне усиливает разборчивость вокала и гитары в миксе.
- DT 73 IE — для классических инструментов и клавишных. Отличается линейной отдачей в области от 20 Гц до 1 кГц и тонким акцентом в высоких частотах выше 5 кГц, что делает звучание точным и гармоничным.
Надёжность и защита — в приоритете
Все наушники созданы с расчётом на длительное профессиональное использование. Кабель, усиленный кевларом, подключается через позолоченные MMCX-разъёмы, которые обеспечивают стабильное соединение и значительно надёжнее традиционных 2-контактных интерфейсов.
Модели DT 70 IE, DT 72 IE и DT 73 IE соответствуют стандарту IP68 — они полностью защищены от пыли и выдерживают погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. DT 71 IE имеет класс защиты IP65 и также устойчив к влаге и загрязнениям.
Совместная кампания с Martin Miller Session Band
В рамках презентации beyerdynamic объединилась с Martin Miller Session Band, музыкантами мирового уровня, чтобы показать возможности новых наушников в действии. Сам Мартин Миллер отметил, что «модели DT всегда сопровождали его в студии, а теперь благодаря новой внутриканальной серии он может наслаждаться тем же качеством звука и на сцене».
Наушники можно будет протестировать вживую на стенде компании (11702, зал A) в рамках NAMM Show 2025 с 23 по 25 января. Дополнительным событием станут живые выступления американских исполнителей Кори Генри и Джины Майлс.
Рекомендованная розничная цена — €499, включая НДС. Приобрести новинки можно будет в фирменном онлайн-магазине beyerdynamic, на Amazon и у авторизованных дистрибьюторов. Будут ли наушники продаваться в России и странах СНГ — пока неизвестно.