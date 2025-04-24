beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате ()

Компания beyerdynamic официально представила линейку профессиональных внутриканальных мониторов DT In-Ear, впервые показанную на выставке NAMM 2025 в Анахайме. Серия создана с учётом потребностей музыкантов и специалистов по звуку, объединяя передовые технологии, уникальный акустический почерк и фирменное немецкое качество. Все модели уже доступны для покупки.

Каждая модель линейки заточена под определённые задачи — от точного мониторинга до работы с конкретными музыкальными инструментами. В основе — инновационный драйвер TESLA.11, обеспечивающий безупречную детализацию звучания при минимальных искажениях в компактном корпусе ручной сборки.

Технические характеристики

Характеристика DT 70 IE DT 71 IE DT 72 IE DT 73 IE Тип излучателя Динамический Динамический Динамический Динамический Принцип работы Подвижная катушка Подвижная катушка Подвижная катушка Подвижная катушка Посадка Внутриканальные Внутриканальные Внутриканальные Внутриканальные Частотный диапазон 5 – 40 000 Гц 5 – 40 000 Гц 5 – 40 000 Гц 5 – 40 000 Гц Номинальное сопротивление 16 Ом 16 Ом 16 Ом 16 Ом Уровень звукового давления @1 мВт / 500 Гц 113 дБ SPL 112 дБ SPL 113 дБ SPL 115 дБ SPL Уровень звукового давления @1 В / 500 Гц 129 дБ SPL 130 дБ SPL 130 дБ SPL 131 дБ SPL Коэффициент гармонических искажений @500 Гц 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Максимальный уровень звукового давления 137 дБ SPL 137 дБ SPL 137 дБ SPL 137 дБ SPL Пассивная шумоизоляция до -39 дБ до -39 дБ до -39 дБ до -39 дБ Вес (без кабеля) 6 г 6 г 6 г 6 г Комплектация — Пара наушников ✓ ✓ ✓ ✓ — Кабель 1,4 м с MMCX-разъёмом и штекером 3,5 мм ✓ ✓ ✓ ✓ — Переходник 3,5 мм → 6,35 мм ✓ ✓ ✓ ✓ — 5 пар силиконовых насадок (XS–XL) ✓ ✓ ✓ ✓ — 3 пары пенных насадок Comply™ Tx-500 ✓ ✓ ✓ ✓ — Пара защитных фильтров от серы ✓ ✓ ✓ ✓ — Руководство пользователя ✓ ✓ ✓ ✓ — Чехол для переноски ✓ ✓ ✓ ✓ Рекомендованная розничная цена €499 €499 €499

Технологии, выверенные до совершенства

Флагманский динамический излучатель TESLA.11, установленный в новых моделях, демонстрирует исключительно низкий уровень искажений — всего 0,02% на частоте 1 кГц. При этом уровень максимального звукового давления достигает впечатляющих 137 дБ, что делает систему одной из самых громких в своём классе.

Эргономичная форма корпуса разработана на основе анализа сотен МРТ-отсканированных ушных каналов, что гарантирует точную посадку и надёжную звукоизоляцию до -39 дБ. Такие характеристики особенно важны на шумных концертных площадках и в акустически сложных студийных условиях.

Четыре модели — под любые задачи

В серию вошли четыре модели, каждая из которых ориентирована на конкретную сферу применения и имеет уникальную настройку частотного отклика:

DT 70 IE — для точного микширования и мониторинга. Идеален для звукорежиссёров, работы в студии и повседневного прослушивания в высоком качестве. Обладает сбалансированной звуковой подачей без акцентов.

— для точного микширования и мониторинга. Идеален для звукорежиссёров, работы в студии и повседневного прослушивания в высоком качестве. Обладает сбалансированной звуковой подачей без акцентов. DT 71 IE — для ударников и басистов. Модель акцентирует внимание на низких частотах, с подчёркнутыми верхами и приглушённой серединой, создавая мощную и динамичную звуковую картину.

— для ударников и басистов. Модель акцентирует внимание на низких частотах, с подчёркнутыми верхами и приглушённой серединой, создавая мощную и динамичную звуковую картину. DT 72 IE — для гитаристов и вокалистов. Предлагает естественную подачу баса и чёткую проработку высоких частот, а лёгкий подъём в верхне-среднем диапазоне усиливает разборчивость вокала и гитары в миксе.

— для гитаристов и вокалистов. Предлагает естественную подачу баса и чёткую проработку высоких частот, а лёгкий подъём в верхне-среднем диапазоне усиливает разборчивость вокала и гитары в миксе. DT 73 IE — для классических инструментов и клавишных. Отличается линейной отдачей в области от 20 Гц до 1 кГц и тонким акцентом в высоких частотах выше 5 кГц, что делает звучание точным и гармоничным.

Надёжность и защита — в приоритете

Все наушники созданы с расчётом на длительное профессиональное использование. Кабель, усиленный кевларом, подключается через позолоченные MMCX-разъёмы, которые обеспечивают стабильное соединение и значительно надёжнее традиционных 2-контактных интерфейсов.

Модели DT 70 IE, DT 72 IE и DT 73 IE соответствуют стандарту IP68 — они полностью защищены от пыли и выдерживают погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. DT 71 IE имеет класс защиты IP65 и также устойчив к влаге и загрязнениям.

Совместная кампания с Martin Miller Session Band

В рамках презентации beyerdynamic объединилась с Martin Miller Session Band, музыкантами мирового уровня, чтобы показать возможности новых наушников в действии. Сам Мартин Миллер отметил, что «модели DT всегда сопровождали его в студии, а теперь благодаря новой внутриканальной серии он может наслаждаться тем же качеством звука и на сцене».

Наушники можно будет протестировать вживую на стенде компании (11702, зал A) в рамках NAMM Show 2025 с 23 по 25 января. Дополнительным событием станут живые выступления американских исполнителей Кори Генри и Джины Майлс.

Рекомендованная розничная цена — €499, включая НДС. Приобрести новинки можно будет в фирменном онлайн-магазине beyerdynamic, на Amazon и у авторизованных дистрибьюторов. Будут ли наушники продаваться в России и странах СНГ — пока неизвестно.