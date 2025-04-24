beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате (pic dt7xie front black)
Автор:

Компания beyerdynamic официально представила линейку профессиональных внутриканальных мониторов DT In-Ear, впервые показанную на выставке NAMM 2025 в Анахайме. Серия создана с учётом потребностей музыкантов и специалистов по звуку, объединяя передовые технологии, уникальный акустический почерк и фирменное немецкое качество. Все модели уже доступны для покупки.

Каждая модель линейки заточена под определённые задачи — от точного мониторинга до работы с конкретными музыкальными инструментами. В основе — инновационный драйвер TESLA.11, обеспечивающий безупречную детализацию звучания при минимальных искажениях в компактном корпусе ручной сборки.

beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате (pla dt ie series 25 01 en application overview view)
Содержание скрыть
1. Технические характеристики
2. Технологии, выверенные до совершенства
3. Четыре модели — под любые задачи
4. Надёжность и защита — в приоритете
5. Совместная кампания с Martin Miller Session Band

Технические характеристики

ХарактеристикаDT 70 IEDT 71 IEDT 72 IEDT 73 IE
Тип излучателяДинамическийДинамическийДинамическийДинамический
Принцип работыПодвижная катушкаПодвижная катушкаПодвижная катушкаПодвижная катушка
ПосадкаВнутриканальныеВнутриканальныеВнутриканальныеВнутриканальные
Частотный диапазон5 – 40 000 Гц5 – 40 000 Гц5 – 40 000 Гц5 – 40 000 Гц
Номинальное сопротивление16 Ом16 Ом16 Ом16 Ом
Уровень звукового давления @1 мВт / 500 Гц113 дБ SPL112 дБ SPL113 дБ SPL115 дБ SPL
Уровень звукового давления @1 В / 500 Гц129 дБ SPL130 дБ SPL130 дБ SPL131 дБ SPL
Коэффициент гармонических искажений @500 Гц0,02%0,02%0,02%0,02%
Максимальный уровень звукового давления137 дБ SPL137 дБ SPL137 дБ SPL137 дБ SPL
Пассивная шумоизоляциядо -39 дБдо -39 дБдо -39 дБдо -39 дБ
Вес (без кабеля)6 г6 г6 г6 г
Комплектация
— Пара наушников
— Кабель 1,4 м с MMCX-разъёмом и штекером 3,5 мм
— Переходник 3,5 мм → 6,35 мм
— 5 пар силиконовых насадок (XS–XL)
— 3 пары пенных насадок Comply™ Tx-500
— Пара защитных фильтров от серы
— Руководство пользователя
— Чехол для переноски
Рекомендованная розничная цена€499€499€499

Технологии, выверенные до совершенства

Флагманский динамический излучатель TESLA.11, установленный в новых моделях, демонстрирует исключительно низкий уровень искажений — всего 0,02% на частоте 1 кГц. При этом уровень максимального звукового давления достигает впечатляющих 137 дБ, что делает систему одной из самых громких в своём классе.

Эргономичная форма корпуса разработана на основе анализа сотен МРТ-отсканированных ушных каналов, что гарантирует точную посадку и надёжную звукоизоляцию до -39 дБ. Такие характеристики особенно важны на шумных концертных площадках и в акустически сложных студийных условиях.

Четыре модели — под любые задачи

В серию вошли четыре модели, каждая из которых ориентирована на конкретную сферу применения и имеет уникальную настройку частотного отклика:

  • DT 70 IE — для точного микширования и мониторинга. Идеален для звукорежиссёров, работы в студии и повседневного прослушивания в высоком качестве. Обладает сбалансированной звуковой подачей без акцентов.
  • DT 71 IE — для ударников и басистов. Модель акцентирует внимание на низких частотах, с подчёркнутыми верхами и приглушённой серединой, создавая мощную и динамичную звуковую картину.
  • DT 72 IE — для гитаристов и вокалистов. Предлагает естественную подачу баса и чёткую проработку высоких частот, а лёгкий подъём в верхне-среднем диапазоне усиливает разборчивость вокала и гитары в миксе.
  • DT 73 IE — для классических инструментов и клавишных. Отличается линейной отдачей в области от 20 Гц до 1 кГц и тонким акцентом в высоких частотах выше 5 кГц, что делает звучание точным и гармоничным.
beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате (pic dt71ie drum bass ben jud)

Надёжность и защита — в приоритете

Все наушники созданы с расчётом на длительное профессиональное использование. Кабель, усиленный кевларом, подключается через позолоченные MMCX-разъёмы, которые обеспечивают стабильное соединение и значительно надёжнее традиционных 2-контактных интерфейсов.

Модели DT 70 IE, DT 72 IE и DT 73 IE соответствуют стандарту IP68 — они полностью защищены от пыли и выдерживают погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. DT 71 IE имеет класс защиты IP65 и также устойчив к влаге и загрязнениям.

beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате ()
beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате ()
beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате ()

Совместная кампания с Martin Miller Session Band

В рамках презентации beyerdynamic объединилась с Martin Miller Session Band, музыкантами мирового уровня, чтобы показать возможности новых наушников в действии. Сам Мартин Миллер отметил, что «модели DT всегда сопровождали его в студии, а теперь благодаря новой внутриканальной серии он может наслаждаться тем же качеством звука и на сцене».

beyerdynamic DT IE: немецкое качество и студийный звук в компактном формате (pic dtxie handmade germany 3 1)

Наушники можно будет протестировать вживую на стенде компании (11702, зал A) в рамках NAMM Show 2025 с 23 по 25 января. Дополнительным событием станут живые выступления американских исполнителей Кори Генри и Джины Майлс.

Рекомендованная розничная цена — €499, включая НДС. Приобрести новинки можно будет в фирменном онлайн-магазине beyerdynamic, на Amazon и у авторизованных дистрибьюторов. Будут ли наушники продаваться в России и странах СНГ — пока неизвестно.

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии