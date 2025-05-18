Компания Anker выпустила в Китае новую магнитную батарею Nano Air 2. Новинка ориентирована на пользователей iPhone с поддержкой MagSafe и выделяется сверхтонким корпусом толщиной всего 8,6 мм. Стоимость устройства составляет 229 юаней (около $32) на JD.com.

Характеристики Anker Nano Air 2

Внешний аккумулятор получил компактный корпус с размерами 8,6 × 70,6 × 102 мм и весом 118 граммов. Устройство выполнено в минималистичном дизайне с округлёнными углами, матовой поверхностью и металлической рамкой. Доступны три цвета: белый Snow White, золотистый Desert Gold и чёрный Midnight Black.

Батарея ёмкостью 5000 мА·ч обеспечивает выходную мощность 3000 мА·ч при 5 В. Power bank поддерживает два режима зарядки:

20 Вт проводная зарядка через USB-C;

через USB-C; 7,5 Вт магнитная беспроводная зарядка для iPhone.

Совместимость заявлена с iPhone 12–16, а также с устройствами других брендов — Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, планшетами, наушниками и смарт-часами.

Эффективное охлаждение и удобство

Nano Air 2 получил новую систему охлаждения IceFlow, включающую:

центральный тепловой каркас с вентиляцией,

термогель и слой графена,

два NTC-датчика, считывающих температуру 120 000 раз в час.

По данным Anker, система увеличивает эффективность отвода тепла на 300% по сравнению с классическими решениями.

Устройство удобно использовать на ходу — форм-фактор не перекрывает камеру смартфона и позволяет заряжать его как в руке, так и на столе. Магнитное крепление удерживает батарею на корпусе за счёт внутреннего кольца.