Компания Anker представила умный замок Eufy FamiLock E34, который оснащен уникальным биометрическим сканером, распознающим рисунок вен на ладони пользователя.

Eufy FamiLock E34 устанавливается в дверь вместо традиционного замка и позволяет открывать ее бесконтактно с помощью сканера вен. По утверждению Anker, точность этого метода достигает 99.99999%, а скорость распознавания составляет всего 0,1 мс. Кроме того, дверь можно открыть, введя цифровой пароль с функцией защиты от подглядывания: перед или после основной комбинации можно ввести случайные цифры для маскировки.

Замок оснащен съемным аккумулятором емкостью 10 000 мАч, которого хватает на восемь месяцев работы. Также предусмотрена встроенная резервная батарея, которая продлевает работу устройства еще на 15 дней. В случае разрядки обоих аккумуляторов, замок можно подключить к источнику питания через порт Type-C для его открытия. Для интеграции с устройствами умного дома предусмотрена поддержка Matter, а для удаленного управления и настройки — Wi-Fi. Замок также может отправлять уведомления о событиях на смартфон.

FamiLock E34 соответствует уровню Grade 1 по шкале ANSI/BHMA, что делает его подходящим как для частного, так и для коммерческого использования. Корпус устройства защищен по стандарту IP65, выдерживает температуры от -30 до +70 °C, а электроника устойчива к электромагнитным импульсам, поддерживает шифрование AES-128 и двухфакторную аутентификацию.





Eufy FamiLock E34 доступен по цене 279 долларов (21 890 руб.).