Компания Amazfit продолжает наращивать темп и выпускает еще одну новинку — умные часы Active 2 Square, которые объединили в себе стильный дизайн, высокую автономность и богатый набор функций. И всё это — по цене, не выходящей за рамки доступного сегмента.

Новинка появилась всего через несколько дней после анонса ремешка Helio Strap и теперь нацелена на тех, кто хочет максимум возможностей — в компактной квадратной форме.

Новый взгляд на форму

В отличие от классической версии Active 2, Active 2 Square предлагает 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с закругленными углами и разрешением 390×450 пикселей. Яркость достигает внушительных 2000 нит, а защита из сапфирового стекла добавляет уверенности при повседневном использовании. Корпус из полированной нержавеющей стали с возможностью смены ремешков делает устройство универсальным — от спортзала до деловой встречи.

Полный контроль за телом и движением

Внутри — новейший сенсор BioTracker 6.0, а также гироскоп, барометр, датчик освещённости и акселерометр. Устройство работает на Zepp OS 4.5, оснащено голосовым помощником Zepp Flow AI и поддерживает отслеживание ключевых показателей здоровья:

Пульс

Уровень кислорода в крови (SpO₂)

Уровень стресса

Температуру кожи

Фитнес-возможности впечатляют: поддержка более 160 спортивных режимов, встроенный GPS, Bluetooth 5.2, микрофон и динамик для звонков прямо с часов. Не забыли и про водозащиту 5ATM, позволяющую использовать часы даже в бассейне.

Автономность и цена

Один из главных козырей — до 10 дней автономной работы при обычном использовании, 5 дней при интенсивной нагрузке и до 21 часа с включённым GPS. Это делает Active 2 Square отличным выбором для активных пользователей, которым не хочется заряжать часы каждый день.

Часы уже доступны для покупки на Amazon и официальном сайте Amazfit по цене $149.99 / €149.90. Учитывая возможности и премиальные материалы, это одно из самых сбалансированных предложений в классе.

Amazfit Active 2 Square — это отличный пример того, как бренд умеет сочетать эстетику, функциональность и доступность. И если вы искали универсальные умные часы на каждый день — возможно, перед вами ваш следующий гаджет.