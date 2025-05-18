Apple разрабатывает новое поколение наушников с функцией пространственного распознавания и передачей визуальных данных на iPhone. Камеры в AirPods смогут ориентировать пользователя в пространстве, анализировать окружение и дополнять работу Apple Intelligence. Производство устройств начнётся в 2026 году.

Об этом сообщил аналитик Мин-Чи Куо, подтвердивший свои июньские прогнозы. По его данным, будущие AirPods получат инфракрасные камеры, которые позволят устройству распознавать объекты и строить базовые модели окружающей среды. Такая система может стать промежуточным шагом между наушниками и полноценными носимыми устройствами дополненной реальности.

ИК-камеры будут использоваться для визуальной навигации: AirPods смогут подсказывать маршрут и направление, а также распознавать положение головы пользователя и окружающие предметы. Полученные данные смогут автоматически передаваться на iPhone, усиливая работу Apple Intelligence — новой ИИ-системы, представленной в 2024 году.

Куо предполагает, что камеры смогут функционировать даже тогда, когда iPhone находится в кармане. Это откроет возможности для фоновой визуальной обработки, например — опознавания локации, жестов или ориентации в помещении без прямого участия смартфона. Таким образом, AirPods становятся не только аудиоустройством, но и носимым сенсором окружающей среды.

В параллельных слухах упоминается, что будущая модель AirPods Pro может получить датчик сердечного ритма, встроенный в корпус. Предполагается, что он будет работать на базе нового чипа H3 и повторит аналогичную функцию, доступную в Powerbeats Pro 2. Это продолжит тренд Apple на расширение биометрических возможностей своих наушников.

Также обсуждается потенциальная поддержка живого перевода. В связке с iOS 19 обновлённые AirPods смогут не только переводить речь в режиме реального времени, но и использовать динамик iPhone для обратного ответа, позволяя вести полноценный диалог между двумя пользователями на разных языках.

По данным Куо, релиз AirPods с ИК-камерами ожидается не раньше 2026 года. Модель AirPods Max с переработанным дизайном и более лёгкой конструкцией выйдет годом позже — в 2027-м.