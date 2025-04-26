Компания Adata представила первую в мире карту памяти SD 8.0 Express, а также высокоскоростной USB-флеш-накопитель и корпус M.2 SSD без необходимости использования инструментов. Эти новинки ориентированы на мобильных профессионалов и создателей контента, которым требуется портативная производительность на высшем уровне.

Карта памяти Premier Extreme SD 8.0 Express оснащена интерфейсом PCIe Gen3 x2 и использует протокол NVMe. Она предлагает 512 ГБ памяти и обеспечивает впечатляющие скорости: чтение до 1600 МБ/с и запись до 1200 МБ/с. Эти показатели не только превосходят характеристики обычных карт SD, но и ставят ее в ряд с лучшими портативными SSD на рынке, обгоняя даже высокопроизводительные карты microSD.

Adata утверждает, что данная карта удваивает скорость стандарта SD Express 7.0, оставляя позади карты UHS-I и UHS-II. Она разработана для работы с видео в формате 4K, RAW-фотографиями и многозадачностью, что делает ее идеальным выбором для создателей контента.

Карта Premier Extreme SD 8.0 Express отличается высокой прочностью: она устойчива к ударам, влаге, статическому электричеству и экстремальным температурам. Кроме того, она оснащена коррекцией ошибок LDPC ECC для обеспечения надежности хранения данных.

С поддержкой классов скорости видео U3 и V30, а также емкостью в 512 ГБ, эта карта идеально подходит для тех, кто нуждается в скорости и надежности в компактном формате.

Однако стоит отметить, что для достижения максимальной производительности карты SD 8.0 Express необходим совместимый считыватель; стандартные устройства не смогут раскрыть ее потенциал.

Помимо карты памяти, Adata также представила флэш-накопитель UE720 с интерфейсом USB 3.2 Gen2, который обеспечивает скорость чтения до 550 МБ/с и записи до 450 МБ/с. Он доступен в вариантах до 256 ГБ и отличается компактным дизайном, удобным для мобильного использования.

Завершает линейку новинок корпус EC680 M.2 SSD с установкой без инструментов и скоростью передачи данных до 1050 МБ/с через интерфейс Type-C. Он совместим с Windows, macOS, Android и современными игровыми консолями.