Сделать музыку доступной каждому — с такой миссией на российский рынок выходит новый бренд музыкальных инструментов MusicHall. Основанный энтузиастами в Москве, бренд предлагает качественные и интуитивно понятные решения для начинающих и продвинутых музыкантов. Уже сейчас доступны клавишные инструменты, электронные ударные установки и аксессуары, а летом ожидается запуск уникальных акустических систем формата all-in-one.

Создатели MusicHall утверждают, что их цель — разрушить барьеры между человеком и музыкой: независимо от возраста, опыта или уровня подготовки, каждый должен иметь возможность творить. Поэтому основой философии бренда стала формула: «Инструменты без границ. Музыка без ограничений».

Технологии и доступность — в центре концепции MusicHall

В процессе разработки линейки MusicHall активно учитывались отзывы преподавателей, учеников и выступающих музыкантов. Благодаря этому бренд предлагает не просто инструменты, а полноценную экосистему для обучения, творчества и выступлений. Основной акцент — на доступности, простоте освоения и выразительности звучания.

Клавишные инструменты MusicHall

Флагман линейки — MusicHall Virtuoso — цифровое пианино с 88 клавишами, оснащённое премиальным французским звуковым чипом DREAM5. В числе характеристик:

900 встроенных звуков и 700 тембров,

256-голосная полифония,

Русскоязычный интуитивный интерфейс,

Расширенные функции для обучения и записи.

Модели Sonata и Fantasia ориентированы на новичков и детей: они компактны, автономны и снабжены базовыми функциями вроде метронома, записи и встроенных уроков.

Электронные ударные установки

Модель MusicHall Deep Bass предлагает:

5 барабанов с прочным кевларовым покрытием,

4 тарелки,

Встроенные фонотреки и обучающие функции,

Настраиваемые звуки и удобное управление.

Она подойдёт как для домашней студии, так и для образовательных учреждений.

Скоро в продаже — акустические системы all-in-one

Уже в июне 2025 года бренд выпустит акустические системы MusicHall MH-01S, MH-02S и MH-03S, объединяющие в одном корпусе:

колонку, усилитель и микшер,

мощность от 110 до 320 Вт,

Bluetooth 5.3, запись, USB/TF, работу с микрофонами,

автономную работу до 12 часов,

функцию подавления фоновой музыки.

Это решения для преподавателей, артистов, организаторов мероприятий и контент-креаторов, которым требуется компактное, мобильное и мощное устройство.

Где купить

Продукция MusicHall — клавишные, ударные и аксессуары — уже доступна на популярных маркетплейсах, а также в розничных и онлайн-магазинах по всей России. Акустические системы появятся в продаже в начале лета.