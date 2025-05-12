Кинофильм F1, посвящённый миру профессиональных автогонок, выходит в прокат уже в июне — и у него появился свежий трейлер. В центре сюжета — персонаж Брэда Питта, бывший пилот, возвращающийся в Формулу-1. Новый ролик показывает больше деталей истории и, конечно же, море реального гоночного экшена.

Фильм создавался при тесном участии самой организации Formula 1, что позволило добиться максимального реализма. Кадры с трассы выглядят быстро, дерзко и шумно — ровно как настоящие Гран-при. Впрочем, внимательные зрители сразу заметят обилие product placement: в кадре мелькают не только привычные спонсоры Формулы-1, но и логотипы компаний вроде Shark/Ninja и Expensify, поддерживающих вымышленную гоночную команду.

Крутой состав и надёжные имена за кадром

Фильм может похвастаться не только звездой первой величины в лице Брэда Питта, но и солидным актёрским ансамблем:

Дэмсон Идрис

Хавьер Бардем

Керри Кондон

Тобиас Мензис

Ким Бодния

Режиссёр фильма — Джозеф Косински, ранее снявший блокбастер Top Gun: Maverick и фантастический Tron: Legacy. Сценарий написал Эрен Крюгер — автор той самой Мэверик, а музыку сочинил сам Ханс Циммер. В общем, по уровню постановки — это настоящее кино для большого экрана.

Формула-1 в моде — и на экране

Популярность Формулы-1 за пределами Европы стремительно растёт. Одним из катализаторов стал документальный сериал Netflix Drive to Survive, который вовлёк в спорт миллионы новых зрителей. Фильм F1 явно продолжает этот тренд — на этот раз уже в формате художественного блокбастера с мощным голливудским зарядом.

Премьера состоится в июне — точную дату обещают объявить в ближайшее время. Судя по трейлеру, нас ждёт не просто экшен, а серьёзный киноаттракцион с драйвом, драмы и долей глянца.

А вы готовы к старту?