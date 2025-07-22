Netflix подтвердил использование генеративного ИИ в производстве сериала «Этернаут» и продолжает тестировать технологии от стартапа Runway AI для ускорения съёмочного процесса.

Первый опыт: сериал «Этернаут»

Стриминговая платформа Netflix официально признала, что применяла генеративный искусственный интеллект при работе над сценами сериала «Этернаут», вышедшего в 2025 году. Сюжет проекта основан на глобальной катастрофе, которая сначала кажется зрителям совершенно иного происхождения.

По данным компании, ИИ использовался для ускорения производства одной из сцен. При этом точный характер применения технологии не раскрывается. В сети использование ИИ вызвало волну критики: Netflix обвинили в экономии на художниках и подмене творческого труда автоматизацией. Некоторые пользователи также отметили, что современные ИИ-модели пока не позволяют точно управлять визуальным результатом, особенно в художественных задачах.

Netflix продолжает внедрение ИИ

Несмотря на негативную реакцию, Netflix заявил о намерении и дальше использовать генеративные модели в производственном процессе. Сейчас компания активно тестирует инструменты от стартапа Runway AI, одного из лидеров в разработке ИИ-сервисов для видео и изображений.





Как сообщает пресса, интерес к решениям Runway AI проявила и корпорация Disney. Однако на данный момент Disney официально не планирует внедрение подобных технологий в собственные продукты.

Будущее производства — с участием ИИ

С применением ИИ в киноиндустрии связано множество этических и правовых вопросов. Критики считают, что автоматизация рискует вытеснить часть творческих профессий, особенно художников и аниматоров. Сторонники же подчёркивают, что подобные инструменты могут радикально ускорить работу и снизить издержки на массовом производстве контента.





Netflix ранее уже принимал спорные решения: повышение цен, отмена популярных шоу, введение рекламы даже на платных тарифах. Использование ИИ в съёмках — ещё один шаг в этом ряду, который с большой вероятностью подхватят конкуренты.