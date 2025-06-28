Кинокартина Apple Original Films «F1» с Брэдом Питтом показала рекордный старт в кинотеатрах, став самым успешным театральным релизом компании. По данным Deadline, сборы в США за первый полноценный уикенд превысили $55 млн, а предварительные показы принесли $10 млн.

Рекорд среди фильмов Apple и масштабная кампания

Фильм «F1», в котором Брэд Питт исполнил роль гонщика, возвращающегося в мир «Формулы-1» спустя 30 лет, вышел в прокат в 3 661 кинотеатре. Он превзошёл по сборам предыдущий рекорд Apple — «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, собравший $23,2 млн за первый уикенд в 2023 году.

Компания активно продвигала проект. В рамках рекламной кампании Apple использовала иммерсивный трейлер с тактильной отдачей на iPhone и даже разместила рекламу внутри приложения Wallet, что вызвало споры среди пользователей.

Аудитория, конкуренты и глобальные ожидания

Особенность «F1» — высокий интерес со стороны аудитории 13–24 лет, что нетипично для гоночных фильмов, традиционно ориентированных на более взрослую публику. Трейлер картины набрал 845 млн просмотров на TikTok, YouTube, Facebook*, X и Instagram* — на 62 % больше, чем средний показатель для фильмов жанра action-adventure.





Одновременно с «F1» в прокат вышли два других крупных релиза: хоррор-сиквел Sony «28 лет спустя», который ожидаемо соберёт $40 млн, и анимация Disney «Элио» с прогнозом в $31,4 млн.

По предварительным оценкам, мировые сборы «F1» по итогам первых выходных могут достичь $115 млн. Успех проекта подтолкнёт Apple к дальнейшему развитию театрального направления и активному участию в прокате собственных фильмов.





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