Одна из самых загадочных и атмосферных игр последнего десятилетия, Elden Ring, скоро получит вторую жизнь — на больших экранах. Bandai Namco официально подтвердила, что по мотивам хита от FromSoftware снимается полнометражный художественный фильм.

Режиссёр с опытом в мрачной фантастике

Проект станет результатом сотрудничества Bandai Namco с американской студией A24, известной нестандартным подходом к жанру и визуальному стилю. Постановкой займётся Алекс Гарленд, автор таких фильмов, как Ex Machina, Аннигиляция, Гражданская война и Война. Гарленд также написал сценарии к 28 дней спустя, Dredd и грядущему 28 лет спустя.

Продюсерами картины выступят Питер Райс, а также Эндрю Макдональд и Аллон Рейх (DNA Films), в тандеме с Джорджем Р. Р. Мартином и Винсом Джерардисом. Напомним, именно Мартин помог создать мифологию и мир Elden Ring.

От видеоигры к массовому зрителю

Оригинальная игра Elden Ring, созданная FromSoftware, прославилась сложностью и глубиной проработки мира. Для многих игроков она оказалась слишком хардкорной — и фильм может стать отличным способом познакомиться с её историей без лишнего стресса. Режиссёр Хидэтака Миядзаки, руководивший разработкой Elden Ring, также известен по таким проектам, как Dark Souls, Bloodborne и Sekiro.

Что известно сейчас

Детали сюжета и актёрский состав пока держатся в секрете. Также нет точной даты выхода, и остаётся открытым вопрос, какой именно угол повествования выберет команда — расскажут ли они о событиях самой игры, либо представят оригинальную историю в её вселенной.

Дополнение для геймеров уже скоро

Пока поклонники ждут новостей о фильме, им будет чем заняться: уже 30 мая выходит кооперативный спин-офф Elden Ring: Nightreign. Он станет доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, расширяя вселенную новыми механиками и сюжетными ответвлениями.