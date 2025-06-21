Apple опубликовала редкое видео с кастинг-пробами Дичен Лахман на роль мисс Кейси в сериале «Разделение». Двухминутный ролик демонстрирует, как актриса читала сцены из первого сезона, включая сеанс велнеса с Ирвингом Б. и наблюдение за Хелли Р.

Видео раскрывает интересные детали творческого процесса. В финальной версии сериала мисс Кейси известна своей стоической, почти роботизированной подачей реплик. Однако в кастинг-пробах Лахман играет персонажа с большей выразительностью, что показывает, насколько сильно может измениться характер между первоначальным прочтением и окончательным монтажом.

В диалогах также заметны тонкие различия — некоторые реплики не попали в финальную версию или были переработаны для создания более острого и жуткого эффекта. Эти детали особенно интересны поклонникам, которые уже знакомы с окончательным образом персонажа.

Планы по третьему сезону

Apple официально подтвердила производство третьего сезона «Разделения» сразу после финала второго сезона. Сценарист Бо Уиллимон, известный по работе над «Карточным домиком» и «Андором», который помогал решать проблемы на поздних этапах создания второго сезона, получит более значительную роль в формировании третьего сезона.





Шоураннер Бен Стиллер заверил, что ожидание третьего сезона не затянется на три года, как это произошло между первым и вторым сезонами. Тем не менее, большинство прогнозов указывают на выход третьего сезона в конце 2026 или даже в 2027 году на платформе Apple TV+.

Первый и второй сезоны «Разделения» доступны для просмотра на Apple TV+ (но не в России). Платформа также предлагает другие популярные проекты, включая «Студию», «Утреннее шоу», «Сжатие» и «Убежище».



