В бенчмарке Geekbench обнаружены результаты тестирования, еще не представленного мини-ПК Minisforum, в основе которого лежит топовый 16-ядерный процессор AMD. Ожидается, что будущая модель предложит впечатляющий уровень производительности, судя по заявленным характеристикам.

Согласно имеющимся данным, основой устройства станет процессор Ryzen AI Max+ 395. Тестирование в Geekbench 6 проводилось на мини-ПК, оснащенном 128 ГБ оперативной памяти DDR5. При использовании сбалансированного режима энергопотребления, устройство продемонстрировало результат в 2 939 баллов в одноядерном тесте и 21 803 балла в многоядерном.

Информация о дате выхода и стоимости пока отсутствует. По предварительным данным, новинка войдет в серию Minisforum AI X1 и будет позиционироваться как потребительская рабочая станция, предназначенная для задач, связанных с искусственным интеллектом.