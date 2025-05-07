MSI официально представила в Китае новый флагманский геймерский монитор — MAG 272UP QD-OLED X24. Новинка уже доступна на JD.com по цене 5 599 юаней (примерно $776).

Монитор оснащён 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью четвёртого поколения от Samsung с разрешением 4K UHD (3840 × 2160) и частотой обновления 240 Гц. Это делает его привлекательным как для киберспортсменов, так и для контент-креаторов. Плотность пикселей составляет 166 PPI, а яркость — до 1000 нит (на 3% APL) с типовым уровнем 450 нит. Также есть сертификация DisplayHDR True Black 400 и контрастность 1 500 000:1.

MAG 272UP обеспечивает время отклика 0.03 мс GtG и поддерживает Adaptive Sync и G-Sync Compatible, исключая артефакты и разрывы изображения. Для профессионалов монитор предлагает 10-битную глубину цвета и охват: 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB и 138% sRGB, с заводской калибровкой (Delta E ≤2).

Встроенная система OLED Care 2.0 помогает предотвращать выгорание: она включает сдвиг пикселей, обновление матрицы, автояркость и датчик освещённости. Также предусмотрены игровые функции: динамический прицел, усиление теней и цифровое увеличение.

Монитор отличается ультратонким профилем (всего 4,7 мм) и оформлением задней панели с выгравированным драконом. Подставка регулируется по высоте (до 110 мм), наклону (-5°~20°), повороту (-30°~30°) и вращению (до 90°). Есть поддержка крепления VESA 100×100.

На борту: 2× HDMI 2.1 (4K@240 Гц), DisplayPort 1.4a, USB-C (DP Alt Mode + 15 Вт зарядка) и выход на наушники. Монитор сертифицирован TÜV Rheinland за низкий уровень синего света и поддержку DC Dimming.

Параллельно с этим AOC представила Q27G4K — 27-дюймовый Fast IPS-монитор с частотой 400 Гц. Lenovo выпустила IPS-модель для продуктивности с частотой 120 Гц и USB-C.