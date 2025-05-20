На недавней презентации компания Huawei показала не только свой первый складной ноутбук MateBook Fold Ultimate, но и более традиционную флагманскую модель — MateBook Pro. Новинка сочетает премиальный дизайн, высокую производительность и интеллектуальные функции на базе HarmonyOS 5.

Тоньше MacBook Air и весит меньше килограмма

MateBook Pro отличается ультратонким корпусом — всего 13,5 мм в толщину — и рекордно малым весом в 970 грамм, что делает его даже легче, чем MacBook Air. Корпус выполнен из алюминия с микровелюровой текстурой, а система охлаждения с медной паровой камерой (VC) эффективно рассеивает до 40 Вт тепла.

OLED-дисплей с 3.1K и антибликовым покрытием

Устройство оснащено 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3.1K, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости в 1000 нит. Экран занимает 93% передней панели и имеет 99% снижение бликов благодаря специальному нанопокрытию.

Шесть динамиков и HarmonyOS с ИИ-функциями

Звук обеспечивают шесть динамиков аудиосистемы Yuezhang. В ноутбук встроена HarmonyOS 5 с рядом AI-инструментов, включая помощника Xiaoyi, который может подводить итоги документов, выполнять голосовые и текстовые команды. Платформа также поддерживает мгновенную синхронизацию с другими устройствами Huawei.

Быстрая зарядка и обратное питание

MateBook Pro оснащён аккумулятором на 70 Вт·ч, обеспечивающим до 10,2 часов автономной работы. Поддерживается сверхбыстрая зарядка мощностью до 140 Вт, а также обратная зарядка 66 Вт для смартфонов и других устройств.