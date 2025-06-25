HP представила новый настольный ПК Star Desk AI в Китае — устройство, ориентированное на пользователей, ценящих баланс между производительностью, дизайном и функциональностью. Новинка оснащена новейшими процессорами Intel Core Ultra 200-й серии и впервые в истории HP — встроенным нейропроцессором (NPU).

Дизайн и корпус

Корпус объёмом 16 литров выполнен в минималистичном стиле: передняя панель с текстурой под дерево и округлённые края подчёркивают современный офисный облик. В комплект входят беспроводные клавиатура и мышь. Поддерживаются апгрейды и установка дискретных видеокарт через два 8-контактных разъёма питания.

Характеристики

В зависимости от конфигурации, пользователь получает процессор Core Ultra 5 225 или более мощный Ultra 7 265. Оба чипа построены по гибридной архитектуре и включают выделенный нейропроцессор (Intel NPU) для AI-задач — впервые для десктопов.

Базовая версия оснащена:





16 ГБ DDR5-5600 ECC ОЗУ

1 ТБ SSD PCIe 4.0

Дополнительно доступны версии с 32 ГБ ОЗУ и возможностью установки 2,5″ и 3,5″ жёстких дисков.

Охлаждение и питание

HP использует центробежный вентилятор, направляющий воздушный поток на ключевые компоненты, включая CPU и SSD. Реализовано активное охлаждение накопителя. В зависимости от комплектации — блок питания на 280 Вт или 400 Вт, оба с сертификатом 80 Plus Platinum (до 92% КПД). Два 8-контактных разъёма питания позволяют подключать видеокарты уровня RTX 5060.

Порты и беспроводные интерфейсы

Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Спереди размещён USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с. На задней панели:





USB-A

HDMI

DisplayPort 1.4a с поддержкой 8K и технологии daisy-chain

Аудиовыход на 5.1-канальный звук

Программное обеспечение и экологичность

ПК поставляется с Windows 11 и предустановленным пакетом Microsoft Office Home. Для зарегистрированных пользователей HP предлагает до 5 лет гарантийного обслуживания. Устройство сертифицировано по стандартам EPEAT Climate+ Gold и Energy Star.

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