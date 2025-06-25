HP представила новый настольный ПК Star Desk AI в Китае — устройство, ориентированное на пользователей, ценящих баланс между производительностью, дизайном и функциональностью. Новинка оснащена новейшими процессорами Intel Core Ultra 200-й серии и впервые в истории HP — встроенным нейропроцессором (NPU).
Дизайн и корпус
Корпус объёмом 16 литров выполнен в минималистичном стиле: передняя панель с текстурой под дерево и округлённые края подчёркивают современный офисный облик. В комплект входят беспроводные клавиатура и мышь. Поддерживаются апгрейды и установка дискретных видеокарт через два 8-контактных разъёма питания.
Характеристики
В зависимости от конфигурации, пользователь получает процессор Core Ultra 5 225 или более мощный Ultra 7 265. Оба чипа построены по гибридной архитектуре и включают выделенный нейропроцессор (Intel NPU) для AI-задач — впервые для десктопов.
Базовая версия оснащена:
- 16 ГБ DDR5-5600 ECC ОЗУ
- 1 ТБ SSD PCIe 4.0
Дополнительно доступны версии с 32 ГБ ОЗУ и возможностью установки 2,5″ и 3,5″ жёстких дисков.
Охлаждение и питание
HP использует центробежный вентилятор, направляющий воздушный поток на ключевые компоненты, включая CPU и SSD. Реализовано активное охлаждение накопителя. В зависимости от комплектации — блок питания на 280 Вт или 400 Вт, оба с сертификатом 80 Plus Platinum (до 92% КПД). Два 8-контактных разъёма питания позволяют подключать видеокарты уровня RTX 5060.
Порты и беспроводные интерфейсы
Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Спереди размещён USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с. На задней панели:
- USB-A
- HDMI
- DisplayPort 1.4a с поддержкой 8K и технологии daisy-chain
- Аудиовыход на 5.1-канальный звук
Программное обеспечение и экологичность
ПК поставляется с Windows 11 и предустановленным пакетом Microsoft Office Home. Для зарегистрированных пользователей HP предлагает до 5 лет гарантийного обслуживания. Устройство сертифицировано по стандартам EPEAT Climate+ Gold и Energy Star.
Цены:
- Ultra 5 225 (16 ГБ / 1 ТБ / 280 Вт) — 4599 юаней (~$635)
- Ultra 5 225 (32 ГБ / 400 Вт) — 5399 юаней (~$745)
- Ultra 7 265 (32 ГБ / 400 Вт) — 6599 юаней (~$910)