HP Star Desk AI PC
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HP представила новый настольный ПК Star Desk AI в Китае — устройство, ориентированное на пользователей, ценящих баланс между производительностью, дизайном и функциональностью. Новинка оснащена новейшими процессорами Intel Core Ultra 200-й серии и впервые в истории HP — встроенным нейропроцессором (NPU).

Содержание
1. Дизайн и корпус
2. Характеристики
3. Охлаждение и питание
4. Порты и беспроводные интерфейсы
5. Программное обеспечение и экологичность
6. Цены:

Дизайн и корпус

Корпус объёмом 16 литров выполнен в минималистичном стиле: передняя панель с текстурой под дерево и округлённые края подчёркивают современный офисный облик. В комплект входят беспроводные клавиатура и мышь. Поддерживаются апгрейды и установка дискретных видеокарт через два 8-контактных разъёма питания.

HP Star Desk AI PC

Характеристики

В зависимости от конфигурации, пользователь получает процессор Core Ultra 5 225 или более мощный Ultra 7 265. Оба чипа построены по гибридной архитектуре и включают выделенный нейропроцессор (Intel NPU) для AI-задач — впервые для десктопов.

Базовая версия оснащена:


  • 16 ГБ DDR5-5600 ECC ОЗУ
  • 1 ТБ SSD PCIe 4.0
    Дополнительно доступны версии с 32 ГБ ОЗУ и возможностью установки 2,5″ и 3,5″ жёстких дисков.

Охлаждение и питание

HP использует центробежный вентилятор, направляющий воздушный поток на ключевые компоненты, включая CPU и SSD. Реализовано активное охлаждение накопителя. В зависимости от комплектации — блок питания на 280 Вт или 400 Вт, оба с сертификатом 80 Plus Platinum (до 92% КПД). Два 8-контактных разъёма питания позволяют подключать видеокарты уровня RTX 5060.

Порты и беспроводные интерфейсы

Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Спереди размещён USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с. На задней панели:


  • USB-A
  • HDMI
  • DisplayPort 1.4a с поддержкой 8K и технологии daisy-chain
  • Аудиовыход на 5.1-канальный звук
hp star desk ai pc 2

Программное обеспечение и экологичность

ПК поставляется с Windows 11 и предустановленным пакетом Microsoft Office Home. Для зарегистрированных пользователей HP предлагает до 5 лет гарантийного обслуживания. Устройство сертифицировано по стандартам EPEAT Climate+ Gold и Energy Star.

Цены:

  • Ultra 5 225 (16 ГБ / 1 ТБ / 280 Вт) — 4599 юаней (~$635)
  • Ultra 5 225 (32 ГБ / 400 Вт) — 5399 юаней (~$745)
  • Ultra 7 265 (32 ГБ / 400 Вт) — 6599 юаней (~$910)
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