На выставке Computex 2025 компания ASUS показала множество новых ПК, но особое внимание привлекли обновлённые игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16. Эти модели стали одними из самых мощных в линейке бренда — ниже все ключевые детали.

Новые дисплеи и премиальный корпус

Как и следует из названий, Zephyrus G16 получил более крупный 16-дюймовый экран, а G14 — компактный 14-дюймовый. Оба ноутбука оснащены дисплеями с разрешением 3K, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 500 нит и поддержкой Dolby Vision. Корпус выполнен из цельного алюминия с применением CNC-обработки, что придаёт устройствам премиальный внешний вид и прочность.

Производительность на уровне флагмана

Внутри ROG Zephyrus G14 установлен новейший чип AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированным NPU AMD XDNA, способным выполнять до 50 TOPS. Процессор с 12 ядрами работает в паре с видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080. Также ноутбук может быть оснащён до 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом до 2 ТБ.

ROG Zephyrus G16, в свою очередь, предлагает экран с частотой обновления до 240 Гц и процессор Intel Core Ultra 9, дополненный видеокартой Nvidia RTX 5070. Модель также выделяется системой из шести динамиков, обеспечивающей качественный звук.

Цены и доступность

Обе модели будут доступны в двух цветах — Eclipse Gray и Platinum White. Стартовая цена ROG Zephyrus G14 составит 1 800 долларов США, а G16 обойдётся от 2 150 долларов. Базовые конфигурации поступят в продажу 25 июня 2025 года, тогда как старшие версии уже доступны для заказа.