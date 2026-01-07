Компания Lenovo подтвердила, что на выставке CES 2026 продемонстрирует концептуальное устройство ThinkPad Rollable XD. Новинка будет показана в качестве proof-of-concept вместе с обновлённым портфелем продуктов и отражает видение Lenovo того, как адаптивное «железо» может поддерживать более гибкие и контекстные сценарии работы в будущем.

Судя по представленным материалам, концепт ThinkPad Rollable XD использует выдвижной дисплей, который разворачивается по вертикали. Это позволяет изменять размер экрана в зависимости от задачи. Такой подход должен быть особенно полезен в сценариях, где требуется дополнительное вертикальное пространство, например при работе с документами, программировании или многозадачности, при этом габариты ноутбука в сложенном состоянии не увеличиваются.

Lenovo подчёркивает, что устройство является частью более широких исследований компании в области интеллектуальных и контекстно-зависимых форм-факторов и не предназначено для коммерческого выпуска. На данный момент не раскрыты ни технические характеристики, ни возможная цена, ни сроки выхода.

Концепт ThinkPad Rollable XD логично продолжает эксперименты Lenovo с нестандартными форматами дисплеев, включая ранее показанные складные и двухэкранные прототипы ThinkPad. Как и в случае с ними, основная цель Rollable XD — продемонстрировать техническую реализуемость и возможные сценарии взаимодействия пользователя с устройством. При этом Lenovo пока не сообщает, рассчитан ли механизм выдвижного экрана на тестирование долговечности за пределами демонстрационных образцов.