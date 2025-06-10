Intel-версии Mac не получат обновления macOS после выхода версии Tahoe. Об этом Apple сообщила на конференции Platforms State of the Union в рамках WWDC 2025.

Компания подтвердила, что macOS 27, запланированная на следующий год, не будет доступна для компьютеров на базе процессоров Intel. При этом возможны отдельные обновления безопасности, однако полноценные новые версии системы для этих устройств выпускаться больше не будут.

Переход на Apple Silicon завершён

Решение о прекращении поддержки Intel-устройств объясняется стратегией Apple, сосредоточенной на развитии и инновациях исключительно для компьютеров с Apple Silicon. Поддержка архитектуры Intel постепенно сворачивается, чтобы ресурсы компании были направлены на платформу, ставшую ключевой с 2020 года.

Apple начала переход на собственные процессоры с запуском Mac на базе M1 в 2020 году. Спустя два года компания завершила полный переход, исключив Intel-чипы из новых моделей. Сегодня все современные устройства Mac работают на архитектуре Apple Silicon, включая последние поколения M-серии.

Безопасность останется в фокусе

Несмотря на прекращение основных обновлений, Apple продолжит выпускать критические патчи безопасности для Intel-устройств, пока это будет возможно и необходимо. Однако новые функции и системные улучшения останутся эксклюзивом для Mac на базе M1, M2 и последующих чипов.

Пользователям Intel-версий Mac рекомендуется планировать обновление на устройства с Apple Silicon, чтобы продолжать получать полную поддержку новых функций и системных обновлений.