Компания AOC представила в Китае новый изогнутый игровой монитор CU34G3Z, ориентированный на геймеров, стримеров и пользователей, работающих в режиме многозадачности. Новинка уже доступна по цене 278 долларов.
Монитор оснащён 34-дюймовой Fast VA-панелью с разрешением 3440×1440 (WQHD) и соотношением сторон 21:9. Радиус кривизны 1500R обеспечивает более глубокое погружение в игровое и мультимедийное пространство.
Ключевые особенности:
- Частота обновления до 250 Гц (оверклок)
- Время отклика — 1 мс GTG
- Поддержка Adaptive-Sync и Motion Blur Reduction (MBR)
- Цветовой охват: 99% sRGB и 93% DCI-P3
- 10-битная цветопередача (8-bit + FRC)
- Заводская калибровка с Delta E < 2
Эти параметры делают CU34G3Z универсальным решением — как для киберспорта, так и для редактирования фото и видео.
Для защиты зрения реализованы:
- Режим Low Blue Light
- Flicker-Free (DC dimming)
Также поддерживается HDR10, улучшая контрастность и яркость в совместимом контенте. Для геймеров доступны:
- Индивидуальные прицелы
- Dark Field Control — улучшение видимости в тёмных сценах
- Game Color с 20 уровнями настройки
На корпусе расположены:
- 2× HDMI 2.0
- 2× DisplayPort 1.4
- 3.5 мм аудиоразъём
Монитор поддерживает режимы PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом с картинкой) для работы с несколькими источниками сигнала одновременно.
Подставка предлагает:
- Регулировку по высоте, наклону и повороту
- Поддержку VESA-креплений
- Кабель-менеджмент для аккуратного размещения проводов