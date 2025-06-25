Компания AOC представила в Китае новый изогнутый игровой монитор CU34G3Z, ориентированный на геймеров, стримеров и пользователей, работающих в режиме многозадачности. Новинка уже доступна по цене 278 долларов.

Монитор оснащён 34-дюймовой Fast VA-панелью с разрешением 3440×1440 (WQHD) и соотношением сторон 21:9. Радиус кривизны 1500R обеспечивает более глубокое погружение в игровое и мультимедийное пространство.

Ключевые особенности:

Частота обновления до 250 Гц (оверклок)

Время отклика — 1 мс GTG

Поддержка Adaptive-Sync и Motion Blur Reduction (MBR)

Цветовой охват: 99% sRGB и 93% DCI-P3

10-битная цветопередача (8-bit + FRC)

Заводская калибровка с Delta E < 2

Эти параметры делают CU34G3Z универсальным решением — как для киберспорта, так и для редактирования фото и видео.





Для защиты зрения реализованы:

Режим Low Blue Light

Flicker-Free (DC dimming)

Также поддерживается HDR10, улучшая контрастность и яркость в совместимом контенте. Для геймеров доступны:





Индивидуальные прицелы

Dark Field Control — улучшение видимости в тёмных сценах

Game Color с 20 уровнями настройки

На корпусе расположены:

2× HDMI 2.0

2× DisplayPort 1.4

3.5 мм аудиоразъём

Монитор поддерживает режимы PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом с картинкой) для работы с несколькими источниками сигнала одновременно.





Подставка предлагает: