AOC
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Компания AOC представила в Китае новый изогнутый игровой монитор CU34G3Z, ориентированный на геймеров, стримеров и пользователей, работающих в режиме многозадачности. Новинка уже доступна по цене 278 долларов.

Монитор оснащён 34-дюймовой Fast VA-панелью с разрешением 3440×1440 (WQHD) и соотношением сторон 21:9. Радиус кривизны 1500R обеспечивает более глубокое погружение в игровое и мультимедийное пространство.

Ключевые особенности:

  • Частота обновления до 250 Гц (оверклок)
  • Время отклика — 1 мс GTG
  • Поддержка Adaptive-Sync и Motion Blur Reduction (MBR)
  • Цветовой охват: 99% sRGB и 93% DCI-P3
  • 10-битная цветопередача (8-bit + FRC)
  • Заводская калибровка с Delta E < 2

Эти параметры делают CU34G3Z универсальным решением — как для киберспорта, так и для редактирования фото и видео.


Для защиты зрения реализованы:

  • Режим Low Blue Light
  • Flicker-Free (DC dimming)
AOC

Также поддерживается HDR10, улучшая контрастность и яркость в совместимом контенте. Для геймеров доступны:


  • Индивидуальные прицелы
  • Dark Field Control — улучшение видимости в тёмных сценах
  • Game Color с 20 уровнями настройки

На корпусе расположены:

  • 2× HDMI 2.0
  • 2× DisplayPort 1.4
  • 3.5 мм аудиоразъём

Монитор поддерживает режимы PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом с картинкой) для работы с несколькими источниками сигнала одновременно.


Подставка предлагает:

  • Регулировку по высоте, наклону и повороту
  • Поддержку VESA-креплений
  • Кабель-менеджмент для аккуратного размещения проводов
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