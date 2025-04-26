Xiaomi продолжает активно развивать линейку умной бытовой техники. На этот раз компания анонсировала беспроводной моющий пылесос Mijia Wireless Floor Washer 4 Pro. Новинку уже можно предзаказать на Xiaomi Youpin в Китае. Стартовая цена составляет 1999 юаней (около 275 долларов США), а официальные продажи начнутся 29 апреля.

Главные особенности Xiaomi Mijia Floor Washer 4 Pro

Mijia 4 Pro оснащён мощным двигателем, который обеспечивает всасывание 21 000 Па и давление 23 Ньютон на пол. Благодаря этому пылесос эффективно справляется с загрязнениями на твёрдых покрытиях. Дополнительно устройство получило пятиуровневую регулировку подачи воды, что ускоряет сушку полов и снижает риск поскользнуться.

Чтобы повысить качество уборки, Xiaomi использовала новую высокоплотную роликовую щётку и плавающую металлическую стяжку. Эти элементы помогают равномерно удалять грязь и влагу. Более того, по сравнению с предыдущими моделями эффективность водоотведения выросла на 23%, а скорость очистки увеличилась на 255%. Кроме того, пол высыхает на 39% быстрее, а следы от воды сокращаются на 41%.

Xiaomi также обновила антинаматывающую систему для волос. Специальная конструкция с «акульими зубами» и мощное всасывание позволяют справляться до 3000 волосков без засоров. Такая особенность делает пылесос отличным выбором для владельцев домашних животных или людей с длинными волосами.

Гигиена на высшем уровне

Чтобы обеспечить максимальную чистоту, Floor Washer 4 Pro получил полную систему стерилизации. Устройство использует горячую воду при 100°C, электролитическую воду, сушку горячим воздухом при 90°C и антибактериальные материалы ролика. Как утверждает компания, уровень стерилизации достигает 99,999% против распространённых патогенов, включая кишечную палочку и грибки рода Candida.

Кроме того, для поддержания мягкости щётки предусмотрено горячее прессование при температуре 120°C.

Автономность и дополнительные функции

Пылесос получил аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, который обеспечивает до 40 минут непрерывной работы. Таким образом, одного заряда достаточно для уборки площади до 336 квадратных метров. Объём резервуара для чистой воды составляет 1000 мл, а для грязной воды — 700 мл. Это позволяет проводить уборку дольше без частых перерывов.

Для упрощения работы Floor Washer 4 Pro оснащён интеллектуальным сенсором загрязнений. Он автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от степени загрязнения. Более того, пользователь может легко контролировать работу устройства через светодиодный дисплей и получать голосовые подсказки.

Также Xiaomi оснастила грязевой резервуар системой разделения твёрдых и жидких отходов. Роликовая щётка выполнена из материала с плотностью выше на 17%, что делает её более долговечной.