Xiaomi выпустила в Китае новый напольный кондиционер Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner (3HP). Он отличается высокой производительностью, поддержкой умных функций и быстрой адаптацией к любым климатическим условиям. Устройство уже поступило в продажу на JD.com по цене 4999 юаней (около $692), а с учётом господдержки — 3999,2 юаня (около $554).

Мощность, скорость и адаптация к нестандартным помещениям

Главная особенность новинки — серьёзный прирост мощности по сравнению с предыдущим поколением. Объём воздушного потока увеличен до 1752 м³/ч (против 1200 м³/ч ранее), а площадь воздуховыпуска теперь составляет 2600 см² — это на 117% больше. Воздух выходит через широкое 181-миллиметровое отверстие и охватывает пространство на 115°, а максимальная дальность потока — 13 метров.

Такое решение отлично подойдёт для больших или нестандартных помещений, включая L-образные комнаты и длинные коридоры.

Умные функции и HyperOS

Кондиционер работает под управлением Xiaomi HyperOS Connect, поддерживает управление через приложение Mijia и голосовые команды с помощником Xiao AI. Также доступно обновление «по воздуху» (OTA) и система удалённой диагностики с более чем 122 параметрами проверки состояния устройства.

Вы можете управлять климатом в доме удалённо, настроить расписание и получать уведомления о техническом состоянии в реальном времени.

Быстрое охлаждение, надёжность и самоочистка

В основе конструкции — разработанный Xiaomi наружный блок Xiao Jin Gang, рассчитанный на работу при температуре от -32°C до +60°C. В режиме охлаждения он достигает нужной температуры всего за 40 секунд, а на обогрев уходит 80 секунд.

Система также оснащена автоматической функцией самоочистки, включающей:

заморозку теплообменника,

промывку,

стерилизацию при температуре 56°C.

Фильтр с антибактериальным и противогрибковым покрытием обеспечивает до 99% уничтожения бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк, что подтверждено лабораторными тестами.

Размеры и характеристики