Компания Xiaomi выпустила новый умный кондиционер Mijia Air Conditioner Pro. Устройство уже доступно для покупки на JD.com и других китайских площадках по цене 3999 юаней (около 549 долларов). Продажи стартуют сегодня в 20:00 по пекинскому времени.

Особенности дизайна и охлаждения

Mijia Air Conditioner Pro использует систему воздушного потока с забором воздуха снизу и выпуском сверху. Для установки требуется минимальный зазор от потолка — всего 2 см. Такое решение создаёт циркуляцию воздуха внутри помещения, обеспечивая более комфортное охлаждение.

Кондиционер оснащён двойным радаром миллиметрового диапазона. Он обнаруживает присутствие человека в радиусе до 7 метров и охватывает угол в 180°. В зависимости от положения пользователя устройство может автоматически менять направление потока: избегать прямого обдува или обеспечивать более мягкое охлаждение, если человек находится рядом.

Энергоэффективность и производительность

Новый кондиционер Xiaomi получил высокий класс энергоэффективности — APF 5,65. Устройство построено на базе двойных конденсаторов и испарителей, благодаря чему обеспечивает быстрое охлаждение за 30 секунд и нагрев за 60 секунд.

Внешний блок, получивший название «Little King Kong», рассчитан на работу в экстремальных условиях. Он поддерживает обогрев при температуре до -35°C и охлаждение при температуре до +65°C.

Умные функции и управление

Mijia Air Conditioner Pro интегрирован в экосистему HyperConnect от Xiaomi. Пользователи могут управлять устройством через приложение Mi Home или голосовыми командами при помощи ассистента Xiao AI.

На данный момент кондиционер доступен только на китайском рынке. О планах по международному запуску Xiaomi пока официально не сообщала.