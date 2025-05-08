Компания Xiaomi выпустила Mijia Dual-Zone Washer Pro — премиальную стирально-сушильную машину с умной начинкой и компактным форм-фактором. Устройство оснащено двумя барабанами, размещёнными друг над другом, при этом общий объём составляет 10 кг. Продажи стартуют 13 мая по цене 5 499 юаней (около $760), со стартовой скидкой до 4 399 юаней ($608).

Два барабана — для повседневной и деликатной стирки

Главный барабан рассчитан на 10 кг стандартного белья, в то время как верхний предназначен для деликатных тканей, нижнего белья или спортивной одежды. Раздельные входы и сливы воды предотвращают перекрёстное загрязнение между зонами.

Машина использует систему Blue Oxygen Care Wash — активный кислород глубоко проникает в волокна ткани, помогая удалять пожелтение и пятна, а также снижает риск переноса цвета при смешанных загрузках. Дополнительно поддерживается паровая стерилизация, уничтожающая 99,99% бактерий, вирусов (включая H1N1 и HPV-16) и аллергенов. Оба барабана имеют медицинские сертификаты гигиеничности.

Интеллектуальная дозировка моющих средств и AI-режимы стирки

Устройство оборудовано трёхканальной системой автоматической подачи моющих средств — для основного стирального порошка, кондиционера и отдельного средства для деликатной одежды. Алгоритмы определяют оптимальную дозировку на основе типа ткани и объёма загрузки. Одной заправки хватает на месяц.

Стиральная машина работает под управлением HyperOS, что позволяет использовать ИИ-функции: распознавание загрузки, анализ окружающей среды и погодозависимые режимы стирки.

Быстрая стирка, шумоподавление и управление через экран

Привод реализован по схеме прямого подключения (DD-инвертор) с двухуровневой системой амортизации и алгоритмом компенсации эксцентриситета, что снижает уровень шума и вибраций.

Среди доступных функций — быстрая стирка за 12 минут, удаление шерсти домашних животных под высоким давлением и режим Smart Fresh Air, который автоматически активируется, если вещи остались внутри барабана после завершения цикла.

Управление осуществляется через сенсорный дисплей, объединяющий функции обоих барабанов. Поддерживается голосовое управление через XiaoAI, OTA-обновления и интеграция с умным домом через AloT.

Дополнительно: очиститель воды и умная скакалка

Вместе со стиральной машиной компания также представила Mijia Water Purifier S1 (1000G) с интеллектуальным сенсорным краном и скоростью фильтрации 2,78 л/мин. Ещё одной новинкой стала «умная» скакалка с дисплеем и утяжелителями, стоимостью всего $13.