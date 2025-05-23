Новая модель получила обновленные колеса, ускоренное определение дождя и улучшенную безопасность

Компания Dreame анонсировала выпуск роботизированной газонокосилки Roboticmower A1 Pro. Новинка оснащена модернизированными колесами для лучшего сцепления с поверхностью и новой системой распознавания дождя. Устройство работает без необходимости прокладывать кабели или устанавливать RTK-станции.

Модель поддерживает автоматический и ручной режимы управления. Она использует технологию OmniSense на базе 3D лидара, позволяющую точно картографировать участок, делить его на зоны и настраивать параметры скашивания. Интеллектуальная система предотвращения столкновений защищает детей, животных и растения на участке.

Без кабелей и RTK: точное картографирование

Газонокосилка Dreame Roboticmower A1 Pro не требует дополнительных аксессуаров. Устройство оснащено лидаром, сканирующим пространство в радиусе 360° по горизонтали и 59° по вертикали. Это позволяет создавать трёхмерную карту участка с точностью до 1 см.

Пользователи могут настроить до четырёх режимов стрижки. В мобильном приложении Dreame Home участок разбивается на зоны. Робот может косить траву по всей площади, по выбранной зоне, по краю или фрагменту. Также задается желаемая высота травы.

Повышенная безопасность и работа в любую погоду

Модель A1 Pro оснащена системой 3D Point Cloud Data и алгоритмами распознавания движущихся объектов. Лидар определяет препятствия на расстоянии до 70 метров и обеспечивает безопасную работу рядом с детьми и питомцами.

Обновленная система определения дождя позволяет быстрее реагировать на изменения погоды. При осадках робот автоматически возвращается на базу и возобновляет работу после улучшения условий.

Полная автоматизация и простота ухода

Косилка может работать по расписанию, выезжая в заданное время. При разряде аккумулятора ниже 15% она возвращается на зарядную станцию и продолжает работу с того же места. В приложении можно задать запретные зоны, в которые робот не будет заезжать.

Благодаря степени защиты IPX6 газонокосилку можно промывать обычным шлангом. Быстросъемные лезвия легко заменить без инструментов. Для защиты от кражи предусмотрен сигнал тревоги и уведомление на смартфоне владельца при попытке поднять устройство.

Газонокосилку Dreame Roboticmower A1 Pro уже можно приобрести на официальном сайте Dreame и в магазине «Технопарк» по цене 199 990 рублей.