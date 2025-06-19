Организаторы VB Transform объявили финалисток ежегодной премии Women in AI Awards 2025. Церемония награждения пройдет 25 июня на главной сцене VB Transform в Сан-Франциско. Эксперты VentureBeat оценили номинанток за вклад в этику, исследовательские разработки и предпринимательство в области ИИ.
AI Entrepreneurship: из лаборатории в бизнес
В категории AI Entrepreneurship отмечают женщин, создавших компании с реальным коммерческим эффектом. При оценке учитывали бизнес-трекшн и влияние технологий на рынок искусственного интеллекта.
- Elnaz Sarraf, CEO и основатель ROYBI
- Natalya Lopareva, CEO и основатель Algorized
- Ouafae Karim, инженер и основатель AFEOS (AFRICA-EO-SERVICES)
- Francessca Vasquez, вице-президент по профессиональным услугам и центру генеративных инноваций в AWS
- Val Vacante, старший вице-президент по инновационным решениям в Dentsu
AI Mentorship: формирование нового поколения
Номинация AI Mentorship отмечает лидерство в наставничестве женщин в сфере ИИ. Победительницы помогали развивать навыки, расширяли профессиональные сети и вдохновляли вступать в отрасль.
- Sandra Brown, заместитель генерального советника SoftBank Robotics America, Inc.
- Suruchi Shah, руководитель команды по обслуживанию моделей в LinkedIn
- Parul Bhandari, глобальный руководитель партнерских стратегий в секторе телеком, медиа и игр Microsoft
- Reut Lazo, основательница Women X AI
- Nicole Carignan, старший вице-президент по безопасности и AI-стратегии, полевой CISO в Darktrace
AI Research: топливная добавка для трансформирующего ИИ
В категории AI Research награждают женщин, чьи научные работы ускоряют прогресс искусственного интеллекта. Оценивали вклад как в академических кругах, так и в корпоративных лабораториях.
- Lindsay Richman, CEO Innerverse AI
- Payel Das, ведущий научный сотрудник и менеджер в IBM Research – T.J. Watson Research Center
- Suma Kumaraswamy, старший директор по цифровым продуктам в First Tech Federal Credit Union
- Ann Irvine, главный директор по данным и аналитике в Resilience
- Hannaneh Hajishirzi, старший директор по NLP в AI2 и профессор Вашингтонского университета
Responsibility and Ethics: ответственный подход к ИИ
Эта номинация отмечает женщин, прокладывающих путь к более справедливому и этичному ИИ. Учитывали лидерство в разработке ответственных практик.
- Alicia Shapiro, CMO и руководитель новостного отдела AiNews.com
- Denise Turley, вице-президент по технологиям, данным и ИИ в Минтторговли США
- Sakshi Kiran Naik, инженер AI/ML в Walgreens Boots Alliance
- Stephanie Cohen, директор по стратегии в Cloudflare
- Edwina Fitzmaurice, руководитель глобальных маркетинговых инициатив в EY
Rising Star: новая волна лидеров в ИИ
Номинация Rising Star отмечает женщин на старте карьеры, уже демонстрирующих выдающиеся лидерские качества и инновационный подход.
- Arina Vlasova, CEO DataGPT
- Minista Jazz, CEO Much Different
- Natalia Rodriguez, вице-президент по подбору персонала в BairesDev
- Rita Kozlov, вице-президент по продуктам для разработчиков и ИИ в Cloudflare
- Cecilia Shen, CEO и соосновательница Cybever, Inc.
Поздравляем всех номинанток с выходом в финал премии Women in AI Awards 2025. Благодарим за участие и вклад в развитие отрасли.