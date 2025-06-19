Организаторы VB Transform объявили финалисток ежегодной премии Women in AI Awards 2025. Церемония награждения пройдет 25 июня на главной сцене VB Transform в Сан-Франциско. Эксперты VentureBeat оценили номинанток за вклад в этику, исследовательские разработки и предпринимательство в области ИИ.

AI Entrepreneurship: из лаборатории в бизнес

В категории AI Entrepreneurship отмечают женщин, создавших компании с реальным коммерческим эффектом. При оценке учитывали бизнес-трекшн и влияние технологий на рынок искусственного интеллекта.

Elnaz Sarraf, CEO и основатель ROYBI

Natalya Lopareva, CEO и основатель Algorized

Ouafae Karim, инженер и основатель AFEOS (AFRICA-EO-SERVICES)

Francessca Vasquez, вице-президент по профессиональным услугам и центру генеративных инноваций в AWS

Val Vacante, старший вице-президент по инновационным решениям в Dentsu

AI Mentorship: формирование нового поколения

Номинация AI Mentorship отмечает лидерство в наставничестве женщин в сфере ИИ. Победительницы помогали развивать навыки, расширяли профессиональные сети и вдохновляли вступать в отрасль.

Sandra Brown, заместитель генерального советника SoftBank Robotics America, Inc.

Suruchi Shah, руководитель команды по обслуживанию моделей в LinkedIn

Parul Bhandari, глобальный руководитель партнерских стратегий в секторе телеком, медиа и игр Microsoft

Reut Lazo, основательница Women X AI

Nicole Carignan, старший вице-президент по безопасности и AI-стратегии, полевой CISO в Darktrace

AI Research: топливная добавка для трансформирующего ИИ

В категории AI Research награждают женщин, чьи научные работы ускоряют прогресс искусственного интеллекта. Оценивали вклад как в академических кругах, так и в корпоративных лабораториях.

Lindsay Richman, CEO Innerverse AI

Payel Das, ведущий научный сотрудник и менеджер в IBM Research – T.J. Watson Research Center

Suma Kumaraswamy, старший директор по цифровым продуктам в First Tech Federal Credit Union

Ann Irvine, главный директор по данным и аналитике в Resilience

Hannaneh Hajishirzi, старший директор по NLP в AI2 и профессор Вашингтонского университета

Responsibility and Ethics: ответственный подход к ИИ

Эта номинация отмечает женщин, прокладывающих путь к более справедливому и этичному ИИ. Учитывали лидерство в разработке ответственных практик.

Alicia Shapiro, CMO и руководитель новостного отдела AiNews.com

Denise Turley, вице-президент по технологиям, данным и ИИ в Минтторговли США

Sakshi Kiran Naik, инженер AI/ML в Walgreens Boots Alliance

Stephanie Cohen, директор по стратегии в Cloudflare

Edwina Fitzmaurice, руководитель глобальных маркетинговых инициатив в EY

Rising Star: новая волна лидеров в ИИ

Номинация Rising Star отмечает женщин на старте карьеры, уже демонстрирующих выдающиеся лидерские качества и инновационный подход.

Arina Vlasova, CEO DataGPT

Minista Jazz, CEO Much Different

Natalia Rodriguez, вице-президент по подбору персонала в BairesDev

Rita Kozlov, вице-президент по продуктам для разработчиков и ИИ в Cloudflare

Cecilia Shen, CEO и соосновательница Cybever, Inc.

Поздравляем всех номинанток с выходом в финал премии Women in AI Awards 2025. Благодарим за участие и вклад в развитие отрасли.