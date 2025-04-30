Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания готова рассмотреть перенос производства iPhone в США — но для этого необходимо ключевое технологическое условие. По словам министра торговли США Ховарда Латника, Кук сообщил, что Apple нужна развитая система роботизированной сборки, способная обеспечить точность и масштаб производства, сопоставимый с тем, что сегодня предлагает Китай.

Роботы вместо дешёвой рабочей силы

Как пояснил Кук, без автоматизации сборка iPhone в США просто нерентабельна. Сейчас основное производство размещено в китайском Шэньчжэне, где, по данным источников, рабочие получают от $3 до $3,70 в час. В США даже федеральная минимальная ставка — $7,25 в час — более чем в два раза выше. Это означало бы либо резкое удорожание iPhone, либо серьёзное снижение маржи Apple.

Использование промышленных роботов позволит Apple избежать этого конфликта. По словам Кука, «нужны роботизированные руки, которые обеспечат нужный масштаб и точность». Пока такой уровень автоматизации не достигнут, Apple не может перенести производство без ущерба для эффективности.

Торговые войны и исключения для Apple

Интерес к локализации производства в США стал особенно актуален на фоне торговых войн, развернувшихся при администрации Дональда Трампа. США ввели тарифы до 145% на импорт товаров из Китая, включая электронику. Однако Apple удалось избежать части последствий: iPhone был временно выведен из-под действия тарифов, благодаря, в том числе, отношениям Кука и Трампа.

Несмотря на разногласия, Кук остаётся одним из немногих технологических лидеров, к чьему мнению прислушивается Трамп. Это сотрудничество помогает Apple защищать свои интересы на стратегически важном рынке.

Перспективы и реалии

Министр Латник выразил уверенность, что производство iPhone всё же появится в США:

«Тим хочет строить заводы здесь, и он это сделает. Но американцы не будут собирать iPhone вручную. Они будут управлять роботизированными фабриками».

Пока это заявление выглядит как оптимистичный прогноз, а не конкретный план. Технологии автоматизации действительно развиваются, особенно с приходом ИИ, но создание полностью автономной производственной линии — дело не одного года.

Кук прав: без передовой робототехники iPhone в США — это либо мечта, либо слишком дорогая реальность. Но если правительство даст индустрии время на развитие, США могут изменить правила игры в глобальном производстве электроники.