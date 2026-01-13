Samsung Electronics начала поставки модемных чипов 5G для электромобилей Tesla — впервые южнокорейская компания предоставляет решения для сотовой связи американскому производителю электрокаров. Первыми 5G-модемы Exynos получат беспилотные такси Robotaxi в штате Техас, затем технология распространится на другие модели Tesla.

Что известно о 5G-модеме Samsung для Tesla

Подразделение System LSI завершило разработку чипа Exynos 5G и проводит финальное тестирование перед запуском производства. Работа над модемом началась в начале 2024 года и завершилась в конце 2025-го, сообщает издание The Elec.

Автомобильные чипы требуют иных характеристик по сравнению с мобильными решениями. Микросхемы должны непрерывно выдерживать высокие температуры и вибрации, работать минимум десять лет без отказов. Samsung применила специальный технологический процесс для достижения этих параметров.

Почему Tesla переходит с Qualcomm на Samsung

До настоящего момента Tesla использовала 5G-модемы от американской компании Qualcomm. Решение о смене поставщика связано со стратегией диверсификации производственных мощностей — Tesla стремится сократить зависимость от компонентов из Китая и Тайваня.

Компания Илона Маска переключается на поставщиков, способных производить элементы в Южной Корее или США. Samsung соответствует этому требованию и имеет производственные мощности на территории обеих стран.





Расширение партнёрства Samsung и Tesla

Контракт на 5G-чипы дополняет существующее сотрудничество двух корпораций. В 2025 году Samsung получила заказ стоимостью 16,5 миллиарда долларов на производство процессоров AI6 для Tesla по 2-нанометровому техпроцессу. Эти чипы будут выпускаться на полупроводниковой фабрике в городе Тейлор, штат Техас.

Samsung также производит часть процессоров AI5 для вычислительных систем Tesla по 4-нанометровому техпроцессу на американской территории. Постепенно Samsung становится ключевым поставщиком полупроводниковых решений для электромобилей Tesla.

Когда начнутся поставки 5G-чипов Samsung

Точная дата старта серийных поставок модемов Exynos 5G пока не раскрывается. Беспилотные такси Tesla Robotaxi должны начать работу в Техасе в 2026 году — вероятно, именно к этому моменту завершится внедрение новых чипов связи.

После запуска в Robotaxi технология распространится на серийные электромобили Tesla Model 3, Model Y, Model S и Model X. Сроки интеграции 5G-модемов Samsung в массовые модели компания не уточняет.