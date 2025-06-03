На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) Сбер и его партнёры представили цифровые решения и сервисы, которые помогают государству, бизнесу и гражданам внедрять инновации, повышать эффективность процессов и улучшать качество жизни.

Ключевой разработкой Сбера стала обновлённая нейросетевая модель GigaChat 2.0. Она позволяет пользователям и компаниям ускорять выполнение сложных задач и запускать масштабные проекты, значительно экономя ресурсы.

Решения Сбера для бизнеса и госструктур

На стенде Сбера участники конференции познакомились с комплексом инструментов, которые позволяют бизнесу трансформироваться с помощью GigaChat. Среди них:

Платформа для создания агентных систем

Готовые GenAI-решения для типовых и отраслевых задач

Инструменты для реализации уникальных кейсов

Локальная и облачная инфраструктура для работы с GenAI

AI-ассистент GigaCode и платформа для совместной разработки GitVerse

Более 15 тысяч компаний уже используют AI-инструменты Сбера для оптимизации процессов и повышения конкурентоспособности.

Также на стенде представлена цифровая платформа Platform V от СберТеха — более 90 продуктов, которые покрывают все ИТ-потребности бизнеса.

Инновации для транспорта, аналитики и промышленности

Для транспортной сферы Сбер показал:

Автоматизированную систему управления общественным транспортом (АСУОТ) — AI-решение для управления движением транспорта в режиме онлайн.

Приложение «ГеоПэй» для бесконтактной оплаты проезда через геопозицию пассажира.

Для анализа бизнес-процессов Сбер представил платформу Process Mining — инструмент для визуализации данных и AI-рекомендаций. Его использование уже принесло Сберу экономический эффект более 21 млрд рублей.

Платформа «Навигатор BI» помогает анализировать данные в реальном времени, отслеживать ключевые показатели и строить отчёты. Её используют более 170 компаний в пяти странах мира.

Решения от партнёров и для устойчивого развития

Группа компаний ЦРТ представила:

Voice2X — голосовой помощник для промышленности, который интегрирован с GigaChat и ускоряет обработку данных в 5 раз.

«Визирь» — систему компьютерного зрения для анализа видео.

«Визирь.СКУД» — биометрический контроль доступа по лицу для защиты от несанкционированного входа.

SberMobile AIoT — первая российская low-code платформа для объединения устройств и сервисов в единую систему. Она помогает выявлять сбои, предотвращать брак на производстве и повышать эффективность в промышленности, транспорте, строительстве и ЖКХ.

Среди решений для экологии — система Verda для анализа состояния почв и восстановления земель, подверженных опустыниванию.

Инновации для образования и медицины

В сфере образования Сбер представил:

Школу 21 — бесплатную образовательную программу по цифровым технологиям.

AI-ассистента преподавателя — инструмент, который создаёт конспекты уроков, выделяет ключевые метрики и помогает учителям анализировать эффективность занятий.

Для медицины на стенде представлены:

«Цифровой ФАП» — комплекс для проведения экспресс-диагностики, включая анализы и ЭКГ с расшифровкой на базе AI.

«ТОП-3» — AI-помощник врача для составления предварительных диагнозов.

Платформа для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями.

На конференции ЦИПР представители Сбера участвуют в ключевых сессиях, обсуждают перспективы развития цифровой экономики и заключают соглашения с крупнейшими компаниями страны.