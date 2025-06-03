На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) Сбер и его партнёры представили цифровые решения и сервисы, которые помогают государству, бизнесу и гражданам внедрять инновации, повышать эффективность процессов и улучшать качество жизни.
Ключевой разработкой Сбера стала обновлённая нейросетевая модель GigaChat 2.0. Она позволяет пользователям и компаниям ускорять выполнение сложных задач и запускать масштабные проекты, значительно экономя ресурсы.
Решения Сбера для бизнеса и госструктур
На стенде Сбера участники конференции познакомились с комплексом инструментов, которые позволяют бизнесу трансформироваться с помощью GigaChat. Среди них:
- Платформа для создания агентных систем
- Готовые GenAI-решения для типовых и отраслевых задач
- Инструменты для реализации уникальных кейсов
- Локальная и облачная инфраструктура для работы с GenAI
- AI-ассистент GigaCode и платформа для совместной разработки GitVerse
Более 15 тысяч компаний уже используют AI-инструменты Сбера для оптимизации процессов и повышения конкурентоспособности.
Также на стенде представлена цифровая платформа Platform V от СберТеха — более 90 продуктов, которые покрывают все ИТ-потребности бизнеса.
Инновации для транспорта, аналитики и промышленности
Для транспортной сферы Сбер показал:
- Автоматизированную систему управления общественным транспортом (АСУОТ) — AI-решение для управления движением транспорта в режиме онлайн.
- Приложение «ГеоПэй» для бесконтактной оплаты проезда через геопозицию пассажира.
Для анализа бизнес-процессов Сбер представил платформу Process Mining — инструмент для визуализации данных и AI-рекомендаций. Его использование уже принесло Сберу экономический эффект более 21 млрд рублей.
Платформа «Навигатор BI» помогает анализировать данные в реальном времени, отслеживать ключевые показатели и строить отчёты. Её используют более 170 компаний в пяти странах мира.
Решения от партнёров и для устойчивого развития
Группа компаний ЦРТ представила:
- Voice2X — голосовой помощник для промышленности, который интегрирован с GigaChat и ускоряет обработку данных в 5 раз.
- «Визирь» — систему компьютерного зрения для анализа видео.
- «Визирь.СКУД» — биометрический контроль доступа по лицу для защиты от несанкционированного входа.
SberMobile AIoT — первая российская low-code платформа для объединения устройств и сервисов в единую систему. Она помогает выявлять сбои, предотвращать брак на производстве и повышать эффективность в промышленности, транспорте, строительстве и ЖКХ.
Среди решений для экологии — система Verda для анализа состояния почв и восстановления земель, подверженных опустыниванию.
Инновации для образования и медицины
В сфере образования Сбер представил:
- Школу 21 — бесплатную образовательную программу по цифровым технологиям.
- AI-ассистента преподавателя — инструмент, который создаёт конспекты уроков, выделяет ключевые метрики и помогает учителям анализировать эффективность занятий.
Для медицины на стенде представлены:
- «Цифровой ФАП» — комплекс для проведения экспресс-диагностики, включая анализы и ЭКГ с расшифровкой на базе AI.
- «ТОП-3» — AI-помощник врача для составления предварительных диагнозов.
- Платформа для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями.
На конференции ЦИПР представители Сбера участвуют в ключевых сессиях, обсуждают перспективы развития цифровой экономики и заключают соглашения с крупнейшими компаниями страны.