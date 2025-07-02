В первом квартале 2025 года Samsung Electronics отчиталась об операционной прибыли в размере 6,7 триллиона вон (~4,4 миллиарда долларов), что стало не только лучшим результатом за последние кварталы, но и в целом отличным показателем. К сожалению, во втором квартале 2025 года ситуация может измениться не в лучшую сторону.

Согласно информации издания Hankyung, операционная прибыль Samsung во втором квартале 2025 года, как ожидается, составит 5,7 триллиона вон (~4,2 миллиарда долларов), что на 1 триллион вон (~0,7 миллиарда долларов) меньше, чем в первом квартале — падение составит около 15%.

Издание называет три причины снижения прибыли. Во-первых, падение рентабельности смартфонов, телевизоров и бытовой техники из-за тарифов, введённых США на импортные товары, а также роста логистических затрат. Во-вторых, задержка Samsung с поставками 5-го поколения 12-слойной памяти с высокой пропускной способностью (HBM3E) для Nvidia. В-третьих, спад на рынке полупроводников.

Аналитики, как сообщается, ожидали гораздо более высоких результатов по прибыли за квартал, и текущие прогнозы стали неожиданностью для большинства. Некоторые эксперты считают, что операционная прибыль Samsung достигнет дна именно во втором квартале 2025 года, после чего начнётся восстановление в третьем квартале.





Компания собирается представить следующую линейку складных смартфонов и умных часов, в которую, вероятно, войдут Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch Ultra 2. Презентация состоится 9 июля 2025 года. Эти устройства могут способствовать росту прибыли Samsung.