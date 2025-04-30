Компания Samsung отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2025 года, однако выразила обеспокоенность влиянием тарифов и экспортных ограничений со стороны США на спрос и себестоимость своей продукции.

Во время квартального отчёта финансовый директор Samsung Сун-чхоль Пак заявил, что сохраняющаяся неопределённость в отношении тарифной политики США создаёт потенциальный риск снижения спроса. По его словам, новые тарифы и ужесточение экспортного контроля за продукцией, связанной с искусственным интеллектом, могут повлиять на динамику продаж во второй половине года.

Дополнительно он отметил, что эти тарифы могут повысить стоимость компонентов, используемых в смартфонах Samsung, что, в свою очередь, негативно скажется на общей выручке компании.

По итогам первого квартала 2025 года, завершившегося 31 марта, Samsung зафиксировала рекордную выручку в размере 79,14 трлн корейских вон (около 55,6 млрд долларов США). Основной вклад в результат внесли успешные продажи серии Galaxy S25. При этом чистая прибыль составила 6,7 трлн вон (примерно 4,7 млрд долларов), что немного выше показателя предыдущего квартала (6,5 трлн вон или 4,6 млрд долларов).

Несмотря на рекордную выручку, подразделение по производству микросхем оказалось под давлением. Оно показало операционную прибыль в размере 1,1 трлн вон (774 млн долларов), тогда как в прошлом квартале этот показатель достигал 2,9 трлн вон (2 млрд долларов). Причиной стала потеря части заказов из-за ужесточения американских экспортных ограничений в отношении поставок в Китай чипов для ИИ-устройств.

Ранее Financial Times сообщала, что прибыль Samsung в начале года была временно увеличена за счёт оптовых закупок чипов китайскими клиентами в преддверии новых тарифов. Однако эффект от этого был краткосрочным и не смог компенсировать последствия новых ограничений.

Издание также отмечает, что новые американские тарифы на полупроводники и потребительскую электронику, в том числе смартфоны и телевизоры, могут привести к росту цен. Это особенно актуально для продукции, производимой во Вьетнаме и Мексике, где расположены ключевые заводы Samsung.