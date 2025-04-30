Пернилла Шёхольм, одна из главных героинь нашумевшего документального фильма «Тиндер-мошенник» от Netflix, превратила личную трагедию в технологическое решение. Вместе с учёным в области компьютерных наук Суйебом Мемети она запустила IDfier — платформу для верификации личности, предназначенную для борьбы с мошенничеством в интернете.

Что такое IDfier и как он работает?

IDfier предлагает простой, но надёжный способ подтверждения личности между двумя пользователями. Сначала человек сканирует паспорт, водительские права или удостоверение личности с помощью камеры смартфона. Если в документе есть NFC-чип, система считывает его данные для усиленной проверки. Далее пользователь выполняет короткое движение головой, чтобы доказать, что он живой человек, а не deepfake или видео.

После подтверждения личности можно отправить запрос на идентификацию другому человеку. Каждая сторона решает, какую информацию готова предоставить: имя, возраст, номер телефона и так далее. Все данные шифруются и хранятся на распределённых серверах, что обеспечивает высокую степень безопасности.

Согласно разработчикам, точность системы в распознавании настоящих пользователей составляет 99,9%.

От жертвы мошенника к соосновательнице стартапа

Шёхольм познакомилась с мошенником Саймоном Левиевым через Tinder в 2018 году. Он выдал себя за наследника алмазной империи, приглашал её в дорогие поездки, а затем начал просить деньги, якобы из-за угроз со стороны «врагов». В результате она потеряла десятки тысяч евро и оказалась в долгах.

Документальный фильм Netflix сделал историю Перниллы известной по всему миру. После этого она начала активно выступать за повышение финансовой грамотности и борьбу с мошенничеством. Однако, по её словам, одного информирования недостаточно. Её цель — дать людям инструмент, который поможетпредотвратитьмошенничество до того, как оно произойдёт.

Поддержка, цена и цели IDfier

Платформа уже доступна в App Store и Google Play по подписке: от $2 в месяц, семейный план (до 5 человек) стоит от $7 в месяц. Стартап получил инвестиции от Visive Invest и государственного шведского фонда Almi Invest.

Цель IDfier — снизить масштаб мошенничества в глобальном масштабе. По данным Global Anti-Scam Alliance, ежегодный ущерб от онлайн-обмана превышает $1 трлн, и около 60% таких случаев связаны с поддельными личностями.

Шёхольм также намерена бесплатно предоставлять доступ молодым пользователям, особенно учащимся. По её словам, 95% школьников, с которыми она общалась, признались, что регулярно общаются с незнакомцами онлайн. Она также выступает за ужесточение законодательства ЕС и запрет на создание фальшивых личностей.

«Теперь я возвращаюсь сильнее»

19 июня Пернилла выступит на конференции TNW Conference в Амстердаме — городе, где впервые встретилась с Левиевым. Теперь, по её словам, она возвращается туда уже не жертвой, а человеком с инструментом, способным реально изменить ситуацию.