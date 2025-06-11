OpenAI укрепляет независимость: новый стратегический альянс с Google Cloud

В стремительно развивающемся мире искусственного интеллекта OpenAI делает очередной стратегический ход. Компания, известная своим тесным многолетним партнёрством с Microsoft, расширяет горизонты сотрудничества, заключив соглашение с Google Cloud. Этот шаг, подтверждённый источниками Reuters в мае 2025 года, знаменует новый этап в развитии OpenAI и меняет расстановку сил на облачном рынке.

Стратегия диверсификации



OpenAI демонстрирует зрелую бизнес-политику, сознательно снижая зависимость от единственного поставщика облачных услуг. Всего несколькими месяцами ранее компания уже привлекла CoreWeave в рамках сделки на $12 миллиардов, а теперь добавляет в свой арсенал мощности Google Cloud. Такой подход позволяет OpenAI сохранять гибкость и переговорную позицию, особенно на фоне амбициозного проекта Microsoft Stargate стоимостью $500 миллиардов, анонсированного в начале 2025 года.

Новые перспективы для Google Cloud



Для облачного подразделения Google это соглашение открывает значительные возможности. С выручкой $12,3 миллиарда в первом квартале 2025 года (почти 14% от общего дохода Alphabet), Google Cloud получает мощного стратегического партнёра, способного придать новый импульс росту бизнеса.

Рыночные последствия



Финансовые рынки мгновенно отреагировали на новость: акции Google выросли на 2,1%, в то время как бумаги Microsoft потеряли 0,6% стоимости. Эти колебания вновь обострили конкуренцию между технологическими гигантами за звание самой капитализированной компании мира.

Что дальше?



Этот альянс поднимает важные вопросы:

Как изменится динамика между OpenAI и её давним партнёром Microsoft?

Сможет ли Google Cloud обеспечить стабильную работу под возросшей нагрузкой?

Повлияет ли это на развитие собственных чипов ИИ, которые OpenAI разрабатывает совместно с SoftBank и Oracle?

Одно можно сказать точно: в гонке облачных технологий и искусственного интеллекта начинается новый, ещё более напряжённый этап.