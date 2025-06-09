Накануне конференции WWDC 2025 Apple представила новую серию фирменной одежды с логотипами в духе ретро. В продажу поступили худи, футболки и детские боди с классической радугой Apple и шрифтом Garamond, хорошо знакомым поклонникам бренда.

Новая коллекция в Apple Park: традиции и стиль

Apple регулярно выпускает лимитированные коллекции одежды к своей ежегодной конференции для разработчиков. В этом году новинки появились в фирменном магазине Visitor Center в кампусе Apple Park. В центре внимания — чёрные и белые худи с оригинальным радужным логотипом Apple, отсылающим к эпохе Macintosh. В отдельных вариантах используется надпись «Apple» в фирменном шрифте Garamond.

Одежда уже появилась в социальных сетях благодаря участникам мероприятия, делящимся фотографиями с места событий. Линейка дополнена футболками и детскими боди, а сама коллекция подчёркивает преемственность поколений продуктов Apple и стремление компании к ностальгии по собственному наследию.

WWDC 2025 стартует с ключевой презентации

Конференция WWDC 2025 стартует в ближайшие часы — главное выступление назначено на понедельник, 10 июня, 10:00 по калифорнийскому времени. Для Apple этот год может стать поворотным: компания готовится анонсировать новую стратегию под названием Apple Intelligence, а также обновлённые версии систем iPhone, Mac и Apple Watch.

Среди ожидаемых нововведений — смена схемы наименований прошивок. По информации Bloomberg, Apple может отказаться от привычных «iOS 19» и «watchOS 12» в пользу названий, ориентированных на год, — таких как «iOS 26» и «watchOS 26». Также планируется унификация дизайна всех платформ, вдохновлённая визуальными решениями VisionOS.

Apple под давлением: судебные и политические вызовы

Ретро-коллекция появилась на фоне сложной ситуации вокруг компании. Apple сталкивается с антимонопольным иском от Министерства юстиции США и 16 генеральных прокуроров штатов, обвиняющих компанию в изоляции пользователей iPhone в рамках своей экосистемы. Кроме того, экс-президент Дональд Трамп угрожает ввести 25-процентный тариф на продукцию Apple, если компания не перенесёт производство iPhone в США.

Тем не менее, Apple продолжает придерживаться фирменного стиля — как в дизайне, так и в маркетинге. Лимитированные коллекции к WWDC стали негласной традицией, объединяющей разработчиков и фанатов вокруг истории и философии бренда.