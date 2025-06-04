Apple продолжает бороться с решением Европейской комиссии, наложившей на компанию штраф в размере 500 миллионов евро за нарушение положений Закона о цифровых рынках (DMA). Апелляция уже подана, а опубликованное Джоном Грубером из Daring Fireball официальное заявление Apple указывает на возможные значительные последствия для пользователей в ЕС.

Компания заявила, что её экосистема устройств разрабатывается как единое целое, чтобы обеспечить уникальный и ожидаемый пользователями опыт. Однако, по мнению Apple, требования ЕС по обеспечению совместимости нарушают эти принципы, создают чрезмерные затраты и сдерживают инновации.

Apple также выражает обеспокоенность по поводу конфиденциальности: сторонние разработчики, по её утверждению, требуют доступа к самым чувствительным данным пользователей — от уведомлений до истории Wi-Fi-сетей — информации, к которой даже сама Apple не имеет доступа.

Особое внимание привлёк заключительный абзац заявления, в котором говорится, что эти правила могут «серьёзно ограничить возможности Apple по выпуску инновационных продуктов и функций в Европе», что приведёт к «ухудшению пользовательского опыта для европейских клиентов».

Что это может значить на практике? Один из вариантов — полное соответствие требованиям DMA: предоставление доступа к системным функциям и уведомлениям сторонним разработчикам, а также возможность замены AirDrop по умолчанию другими приложениями. Но такой шаг может подорвать текущую модель конфиденциальности Apple.

Более вероятным, по мнению Грубера, является отказ Apple от поддержки AirDrop в странах ЕС. В качестве крайней меры также рассматривается прекращение продаж Apple Watch и AirPods в Европе. Однако, учитывая высокую прибыльность этих продуктов, такой шаг кажется маловероятным.

Как бы то ни было, ситуация остаётся неопределённой, и судьба многих привычных функций для европейских пользователей зависит от исхода этой юридической баталии.