Компания Apple запустила официальный онлайн-магазин в Саудовской Аравии, позволив местным покупателям напрямую приобретать iPhone, iPad, Mac и другую технику.

Сайт начал работу сегодня — спустя семь месяцев после того, как Apple объявила о планах создать прямой канал онлайн-продаж в регионе. Ранее жители Саудовской Аравии могли покупать продукцию Apple только через авторизованных реселлеров.

Кроме запуска онлайн-магазина, компания намерена открыть физические розничные магазины на территории королевства, начиная с 2026 года. Одним из них станет флагманский Apple Store в историческом районе Диръия под Эр-Риядом — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Расширение присутствия Apple в Саудовской Аравии было анонсировано в декабре 2024 года во время визита генерального директора компании Тима Кука. Тогда он подчеркнул, что Apple с энтузиазмом смотрит на развитие бизнеса в регионе.



