Руководители Apple рассматривают возможность приобретения или партнёрства с компанией Perplexity, разрабатывающей поисковые решения на базе искусственного интеллекта. Сделка может стать крупнейшей в истории технологического гиганта и кардинально изменить подход Apple к поиску и голосовому помощнику Siri.

По данным Bloomberg, переговоры находятся на начальной стадии. В обсуждениях участвуют глава отдела слияний и поглощений Apple Адриан Перика и старший вице-президент по интернет-услугам Эдди Кью. Источники в компании подчёркивают, что официального предложения пока не поступало.

Стоимость сделки может превысить все предыдущие

Perplexity оценивается в 14 миллиардов долларов, что в несколько раз превышает самую крупную покупку Apple — приобретение Beats за 3 миллиарда долларов в 2014 году. Такая сделка станет беспрецедентной для компании по масштабу инвестиций.

Альтернативой полному поглощению может стать стратегическое партнёрство. В этом случае технологии Perplexity интегрируют в браузер Safari и обновлённую версию Siri, запуск которой перенесён на 2026 год.





Google теряет монополию на поиск в устройствах Apple

Интерес к Perplexity связан с угрозой для текущего соглашения Apple с Google. Поисковый гигант ежегодно платит Apple около 20 миллиардов долларов за статус основной поисковой системы на iPhone и Mac. Однако антимонопольные расследования ставят под сомнение будущее этой сделки.

Разработка собственного ИИ-поиска позволит Apple снизить зависимость от Google и создать альтернативный источник доходов. Эдди Кью уже публично высказывался о впечатлениях от работы Perplexity во время дачи показаний в антимонопольном процессе против Google.





«Мы довольно впечатлены тем, что делает Perplexity, поэтому начали некоторые обсуждения с ними о том, что они делают», — заявил Кью под присягой.

Стратегия множественных партнёрств

Apple придерживается стратегии диверсификации ИИ-партнёров, аналогично подходу к поставщикам компонентов. Помимо основного сотрудничества с OpenAI, компания рассматривает работу с Google, Meta*, Anthropic и Perplexity.





Крейг Федериги, старший вице-президент по программному обеспечению, ранее подтверждал планы по созданию экосистемы различных ИИ-решений. Такой подход обеспечит пользователям больший выбор и поможет Apple контролировать расходы на технологии искусственного интеллекта.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.