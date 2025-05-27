Apple подготовилась к масштабному обновлению своих операционных систем и анонсировала проведение Всемирной конференции разработчиков WWDC 2025, которая состоится в понедельник, 9 июня. В рамках мероприятия ожидается презентация значительных обновлений программного обеспечения, вдохновленных дизайном visionOS для Apple Vision Pro.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, на этой выставке Apple представит обновленные версии watchOS 12, tvOS 19, iOS 19 и macOS 16. Особое внимание уделяется новым интерфейсам, которые, по предварительным данным, получили название «солярий» — стильный и современный дизайн, напоминающий стеклянные помещения, пропускающие много света.

Гурман отметил, что iOS 19 и macOS 16 уже претерпели заметные изменения в дизайне еще в марте, а теперь к ним присоединяются watchOS и tvOS. Новый внешний вид обещает быть более изящным и элегантным по сравнению с текущими версиями.

Хотя конкретных скриншотов новых интерфейсов пока не опубликовано, эксперты отмечают, что платформа visionOS обладает чистым и интуитивно понятным дизайном. Несмотря на то что Apple Vision Pro еще не достигла значительных продажных рекордов, программное обеспечение устройства уже зарекомендовало себя как удобное и современное.

Как обычно, после анонса на WWDC новые версии операционных систем пройдут несколько месяцев бета-тестирования и станут доступны широкой публике примерно в сентябре — вместе с релизом новых устройств. Ожидается, что обновления сделают пользовательский опыт еще более плавным и современным на всех платформах Apple.