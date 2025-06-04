Незадолго до открытия WWDC 2025 Apple подвела итоги ежегодной премии Design Awards, отмечая лучшие приложения и игры за выдающийся пользовательский опыт. В этом году компания вновь сделала ставку на независимых разработчиков и стартапы — и вновь проигнорировала приложения, основанные на генеративном ИИ.

Это уже второй год подряд, когда Apple обходит стороной AI-ориентированные продукты. Тем не менее, в числе победителей есть приложения, в которых используются отдельные AI-функции. Так, приложение для чтения вслух Speechify было отмечено в категории «Инклюзивность», а музыкальный редактор Moises стал финалистом.

Apple традиционно акцентирует внимание не на хайповых технологиях, а на том, как разработчики применяют её инструменты для создания качественных и доступных решений.

Всего компания вручила 12 наград — по одной в каждой подкатегории «Приложение» и «Игра» в шести номинациях: «Удовольствие и развлечение», «Инновации», «Взаимодействие», «Инклюзивность», «Социальное воздействие» и «Графика и визуализация».

В категории «Социальное воздействие» победило приложение Watch Duty, которое распространяет информацию во время лесных пожаров в Калифорнии. В категории «Инновации» лучшим приложением стал Play — инструмент для прототипирования интерфейсов от стартапа с поддержкой фонда M13.

Полный список победителей Apple Design Awards 2025:

Удовольствие и развлечение

• Приложение: Capwords

• Игра: Balatro

Инклюзивность

• Приложение: Speechify

• Игра: Art of Fauna

Инновации

• Приложение: Play

• Игра: PBJ — The Musical

Взаимодействие

• Приложение: Taobao

• Игра: DREDGE

Социальное воздействие

• Приложение: Watch Duty: Wildfire Maps

• Игра: Neva

Графика и визуализация

• Приложение: Feather: Draw in 3D

• Игра: Infinity Nikki

Apple подчеркнула, что в список финалистов вошло множество разработчиков из разных стран, представляющих малые студии и независимые команды.