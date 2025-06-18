Генеральный директор Amazon Энджи Джесси считает, что генеративный ИИ изменит подход компании к сотрудникам в будущем.

Как сообщается в служебной записке, впервые опубликованной CNBC, Джесси заявил, что по мере внедрения большего числа ИИ-агентов и изменения методов работы Amazon планирует сократить количество корпоративных позиций в будущем.

«Нам потребуется меньше сотрудников для выполнения некоторых текущих задач, но при этом возрастёт потребность в специалистах других направлений», — написал Джесси.

Он также отметил, что масштабы будущего сокращения штата пока сложно предсказать.

Эти прогнозы перекликаются с данными недавнего опроса Всемирного экономического форума: 40% работодателей уже рассматривают возможность сокращения персонала, чьи функции могут быть автоматизированы с помощью ИИ.