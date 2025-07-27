Шведский автопроизводитель Volvo представил официальные изображения своего подключаемого гибрида XC70 в четырех вариантах окраски кузова: «Кристально-белый», «Черный агат», «Серый туман» и «Синий деним».

Каждый из предложенных цветов является отражением скандинавской эстетики. Так, «Кристально-белый» напоминает о ледниках Арктики, «Черный агат» символизирует глубину ночи, «Серый туман» воспроизводит текстуру шведских дюн, а «Синий деним» отсылает к полуночному небу.

В основе внедорожника лежит платформа SMA, а его силовая установка состоит из 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромотора, развивающего мощность в 120 кВт. Габаритные размеры автомобиля составляют 4815 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1650 мм в высоту, при колесной базе в 2895 мм. Внешний вид характеризуется светодиодными фарами в стиле «Молот Тора», крупной радиаторной решеткой черного цвета, скрытыми дверными ручками, наклонным задним стеклом и интегрированными в кузов С-образными задними фонарями.

Автомобиль использует гибридную систему, допускающую применение как литий-железо-фосфатных, так и литий-ионных аккумуляторных батарей. При этом точные характеристики емкости батарей пока не разглашаются.



