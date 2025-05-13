Продажи начнутся уже в мае, но пока — только в Москве.

Китайский автопроизводитель Lixiang официально выходит на российский рынок: в Москве открылся первый дилерский центр бренда. Эксклюзивным партнёром стал холдинг «Авилон». Продажи стартуют в конце мая, и поначалу приобрести новинку можно будет только в столице.

Какие модели появятся первыми

На российском рынке первыми официально дебютируют три гибридные модели: Li6, Li7 и Li9. Поставками займётся компания Sinomach Auto. До настоящего момента автомобили Lixiang попадали в Россию исключительно через параллельный импорт, но даже в этом формате модели бренда успели попасть в топ по популярности среди китайских машин.

Обслуживание и гарантия — теперь официально

С открытием дилерского центра клиенты получают доступ к полноценному сервисному обслуживанию. Оно включает регулярные обновления программного обеспечения, оригинальные комплектующие и техническую поддержку от производителя.

Гарантийные условия также соответствуют стандартам бренда:

3 года или 100 000 км на сам автомобиль

8 лет или 160 000 км на тяговую батарею

Такие условия не доступны при покупке Lixiang через «серые» схемы поставок.

Lixiang делает ставку на гибриды

Выход на рынок именно с гибридными моделями выглядит стратегическим шагом: на фоне растущего интереса к электрификации транспорта гибриды предлагают компромисс между дальностью хода и экологичностью. При этом бренд уже зарекомендовал себя в Китае как производитель премиальных автомобилей с акцентом на технологии и комфорт.