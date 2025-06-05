Производственные мощности российских предприятий позволяют в полном объёме обеспечивать потребности автопрома в системах ABS и ESP. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Объёмы выпуска соответствуют спросу автопроизводителей

По словам Василия Шпака, в 2024 году на территории страны было выпущено свыше 500 тысяч антиблокировочных и противозаносных систем. Этого объёма достаточно, чтобы удовлетворить текущие потребности отечественных автопроизводителей.

«Производственные мощности позволяют уверенно сказать: любая потребность автомобильной отрасли в системах ESP и ABS будет полностью закрыта. В 2025 году объёмы выпуска будут напрямую зависеть от спроса со стороны автозаводов. Производство осуществляется под конкретные заказы — на склад никто такие изделия изготавливать не будет», — пояснил представитель Минпромторга.

Производство организовано на двух ключевых предприятиях

Как уточнил Шпак, выпуск электронных блоков налажен на двух промышленных площадках: НПП «Итэлма» производит системы для легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта, а «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» — для грузовых автомобилей и автобусов.

По текущим расчётам, мощности «Итэлмы» позволяют ежегодно выпускать до 859 тысяч единиц оборудования. Запуск первого серийного производства ABS и ESP для легкового сегмента состоялся в Костроме в июле 2023 года.