Автомобильный холдинг «Мэйджор Авто» стал официальным партнером корейского автопроизводителя KGM — бренда, ранее известного как SsangYong. Эксклюзивным дистрибьютором марки в России выступает компания «РЭКС Моторс».
Новый дилерский центр расположен в комплексе Major City на Новой Риге. Шоурум, соответствующий современным стандартам KGM, вмещает до семи автомобилей. Здесь представлены все актуальные модели марки:
- субкомпактный кроссовер Tivoli,
- компактный Korando,
- среднеразмерный Torres,
- рамный внедорожник Rexton.
Покупателям доступен полный набор услуг:
- продажа новых автомобилей,
- проведение тест-драйвов,
- программа трейд-ин,
- кредитование и страхование,
- установка дополнительного оборудования,
- гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Сервисная зона центра включает три поста и способна обслуживать до 20 автомобилей ежедневно. Для диагностики и технического обслуживания используется фирменное оборудование KGM, включая оригинальные инструменты, подъемники, шиномонтаж и автомойку. Весь софт и документация локализованы для удобства российских специалистов — от каталогов запчастей до ремонтных инструкций.
Глава «РЭКС Моторс» Виталий Осипов отметил, что возвращение бренда на рынок связано с высокой лояльностью к продукции SsangYong и сильной репутацией корейских автомобилей по качеству и надежности. Он также подчеркнул, что в компании серьезно относятся к организации послепродажного обслуживания по международным стандартам.
Президент «Мэйджор Авто» Михаил Бахтиаров подтвердил, что партнерство с KGM станет продолжением многолетней истории сотрудничества с SsangYong. По его словам, современные модели бренда — это сочетание передовых технологий и традиционного корейского качества, способное заинтересовать российского потребителя.