Автомобильный холдинг «Мэйджор Авто» стал официальным партнером корейского автопроизводителя KGM — бренда, ранее известного как SsangYong. Эксклюзивным дистрибьютором марки в России выступает компания «РЭКС Моторс».

Новый дилерский центр расположен в комплексе Major City на Новой Риге. Шоурум, соответствующий современным стандартам KGM, вмещает до семи автомобилей. Здесь представлены все актуальные модели марки:

субкомпактный кроссовер Tivoli,

компактный Korando,

среднеразмерный Torres,

рамный внедорожник Rexton.

Покупателям доступен полный набор услуг:

продажа новых автомобилей,

проведение тест-драйвов,

программа трейд-ин,

кредитование и страхование,

установка дополнительного оборудования,

гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Сервисная зона центра включает три поста и способна обслуживать до 20 автомобилей ежедневно. Для диагностики и технического обслуживания используется фирменное оборудование KGM, включая оригинальные инструменты, подъемники, шиномонтаж и автомойку. Весь софт и документация локализованы для удобства российских специалистов — от каталогов запчастей до ремонтных инструкций.

Глава «РЭКС Моторс» Виталий Осипов отметил, что возвращение бренда на рынок связано с высокой лояльностью к продукции SsangYong и сильной репутацией корейских автомобилей по качеству и надежности. Он также подчеркнул, что в компании серьезно относятся к организации послепродажного обслуживания по международным стандартам.

Президент «Мэйджор Авто» Михаил Бахтиаров подтвердил, что партнерство с KGM станет продолжением многолетней истории сотрудничества с SsangYong. По его словам, современные модели бренда — это сочетание передовых технологий и традиционного корейского качества, способное заинтересовать российского потребителя.