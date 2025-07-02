В высокогорной пустыне Невады Tesla завершает строительство нового объекта, который может радикально изменить будущее электромобилей и зелёной энергетики в Северной Америке.

Первая в Северной Америке фабрика Tesla по производству литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов знаменует собой серьёзный стратегический поворот для компании. Последствия могут быть огромными: от более устойчивых энергетических сетей до — что особенно важно для потребителей — более доступных электромобилей.

До сих пор на американском рынке доминировали никельсодержащие аккумуляторы, такие как NCA (никель-кобальт-алюминий) и NCM (никель-кобальт-марганец). Они обеспечивают высокую плотность энергии, что позволяет автомобилям проезжать большие расстояния. Однако они дороги в производстве и требуют использования материалов вроде кобальта, добыча которого сопряжена с экологическими проблемами. Tesla, как и другие автопроизводители, давно ищет более дешёвую и стабильную альтернативу — и нашла её в LFP.

Аккумуляторы LFP — это настоящие «трудяги» в мире батарей. Хотя они уступают никелевым по плотности энергии, они дешевле, так как используют распространённое железо вместо никеля и кобальта. Они также более устойчивы к перегреву и возгоранию, служат дольше и выдерживают большее число циклов зарядки. Это делает их идеальными для стационарных систем накопления энергии, где вес и размер не так важны, как надёжность и цена.





Именно здесь новый завод в Неваде окажет наибольшее влияние в ближайшей перспективе. Его основная задача — выпуск аккумуляторных ячеек LFP для растущего энергетического подразделения Tesla. Эти ячейки будут использоваться в Megapack — гигантских батареях для стабилизации электросетей, и Powerwall — домашних накопителях энергии для солнечных систем. До сих пор Tesla импортировала такие элементы у китайских производителей, например, CATL.

Но самое интересное — это будущее модельного ряда Tesla. Хотя в Европе и Китае компания уже использует LFP-батареи в версиях Model 3 и Model Y со стандартным запасом хода, в США их применение сдерживалось высокими импортными пошлинами. Производство на территории США меняет правила игры.





Это открывает путь к возвращению LFP-версий автомобилей на американский рынок уже к 2027 году. А американские аккумуляторы могут сделать базовые версии Model 3 или Model Y дешевле. Более того, это ключевой шаг к созданию давно обещанного Tesla за $25 000.

Хотя стоимость остаётся ориентировочной, именно доступные LFP-батареи делают массовый электромобиль реальностью. Для потребителей это означает не только меньшую цену, но и возможность регулярно заряжать автомобиль до 100% без быстрого износа батареи — чего не рекомендуется делать с никелевыми аккумуляторами.



