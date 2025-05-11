В России полиция начала использовать внедорожники Haval H9 второго поколения для патрулирования. В Москве был замечен служебный автомобиль МВД с синими номерами и характерной цветовой схемой.

Это базовая версия Elite, которая оснащена люком и 18-дюймовыми колесами. Стоимость таких автомобилей варьируется от 4,6 до 4,9 миллиона рублей, не учитывая возможные скидки. Модель постепенно пополняет ведомственный автопарк.

Внедорожники поставляются из Китая и адаптированы для российского рынка: вместо внешнего запасного колеса установлен кофр, а шины — корейского производства. Эта модель заменяет первое поколение H9, которое ранее собиралось в Тульской области и активно использовалось силовыми структурами. Локальная сборка новых машин пока не осуществляется, но они постепенно начинают появляться в ведомственном парке, заменяя старую версию H9.

Haval H9 второго поколения — это рамный внедорожник, идеально подходящий для сложных условий эксплуатации. Он имеет клиренс 224 мм, колёсную базу 2800 мм, оснащён 2,0-литровым двигателем мощностью 218 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.