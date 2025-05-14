Американская компания Rezvani представила эксклюзивный кроссовер Dark Knight, созданный на базе Lamborghini Urus — и в прямом, и в стилистическом смысле вдохновлённый образом Бэтмена. Всего будет выпущено лишь 100 экземпляров, каждый — с полностью карбоновым кузовом и защитой уровня спецтехники.
Уникальный дизайн и ни одной детали от Urus
Несмотря на то, что Dark Knight построен на базе Lamborghini Urus, внешне он не имеет с ним почти ничего общего. Все кузовные панели — новые и полностью карбоновые. Визуально машина отсылает к кинотрилогии Кристофера Нолана: агрессивные линии, массивное антикрыло, расширенные арки и необычная передняя оптика из четырёх светоблоков в ряд.
На крыше установлена LED-балка, а сзади — узкие горизонтальные фонари. Каждая деталь проработана так, чтобы создать образ настоящего «тёмного рыцаря» на колёсах.
Броня, газ, шокеры — и это всё серийно
Rezvani Dark Knight — не просто шоукар. Это пуленепробиваемый кроссовер с внушительным арсеналом:
- бронепанели по периметру
- усиленная подвеска
- пуленепробиваемые стёкла
- шины, устойчивые к пробоям
- защита от подрыва гранаты под днищем
Дополнительно в список оснащения входят:
- система ночного видения
- распылитель слезоточивого газа
- функция дымовой завесы
- громкоговорящая связь
- дверные ручки с электрошоком
- сигнальные маячки
Каждый Dark Knight словно вышел из супергеройского фильма — но при этом это реальный, серийно выпускаемый автомобиль.
800 л.с. и 3 секунды до «сотни»
В отличие от экстерьера, силовая установка почти не изменилась. Под капотом остался хорошо знакомый 4,0-литровый V8, форсированный до 800 л.с.. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3 секунды, что даже немного быстрее, чем у базового Urus (3,2 секунды).
Это делает Dark Knight не только защищённым, но и по-настоящему быстрым кроссовером — сочетание, которое встречается крайне редко.
Уже не первый проект Rezvani
Для Rezvani выпуск экстраординарных броневиков — не в новинку. Ранее компания представила внедорожник Rezvani Arsenal, основанный на Cadillac Escalade. Тогда защищённый SUV оценили примерно в 20 миллионов рублей, и спрос оказался выше ожиданий.