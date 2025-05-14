Американская компания Rezvani представила эксклюзивный кроссовер Dark Knight, созданный на базе Lamborghini Urus — и в прямом, и в стилистическом смысле вдохновлённый образом Бэтмена. Всего будет выпущено лишь 100 экземпляров, каждый — с полностью карбоновым кузовом и защитой уровня спецтехники.

Уникальный дизайн и ни одной детали от Urus

Несмотря на то, что Dark Knight построен на базе Lamborghini Urus, внешне он не имеет с ним почти ничего общего. Все кузовные панели — новые и полностью карбоновые. Визуально машина отсылает к кинотрилогии Кристофера Нолана: агрессивные линии, массивное антикрыло, расширенные арки и необычная передняя оптика из четырёх светоблоков в ряд.

На крыше установлена LED-балка, а сзади — узкие горизонтальные фонари. Каждая деталь проработана так, чтобы создать образ настоящего «тёмного рыцаря» на колёсах.

Броня, газ, шокеры — и это всё серийно

Rezvani Dark Knight — не просто шоукар. Это пуленепробиваемый кроссовер с внушительным арсеналом:

бронепанели по периметру

усиленная подвеска

пуленепробиваемые стёкла

шины, устойчивые к пробоям

защита от подрыва гранаты под днищем

Дополнительно в список оснащения входят:

система ночного видения

распылитель слезоточивого газа

функция дымовой завесы

громкоговорящая связь

дверные ручки с электрошоком

сигнальные маячки

Каждый Dark Knight словно вышел из супергеройского фильма — но при этом это реальный, серийно выпускаемый автомобиль.

800 л.с. и 3 секунды до «сотни»

В отличие от экстерьера, силовая установка почти не изменилась. Под капотом остался хорошо знакомый 4,0-литровый V8, форсированный до 800 л.с.. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3 секунды, что даже немного быстрее, чем у базового Urus (3,2 секунды).

Это делает Dark Knight не только защищённым, но и по-настоящему быстрым кроссовером — сочетание, которое встречается крайне редко.

Уже не первый проект Rezvani

Для Rezvani выпуск экстраординарных броневиков — не в новинку. Ранее компания представила внедорожник Rezvani Arsenal, основанный на Cadillac Escalade. Тогда защищённый SUV оценили примерно в 20 миллионов рублей, и спрос оказался выше ожиданий.