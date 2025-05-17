Renault показала новую модификацию электрического хэтчбека R4 — концепт Renault 4 Savane 4×4. Автомобиль построен на платформе AmpR Small, разработанной для городских электромобилей, и демонстрирует возможности полноприводной архитектуры.

Особенности конструкции и силовой установки

Концепт получил два электродвигателя — по одному на передней и задней осях. Это обеспечило привод на все колёса. Подвеска модернизирована: колея увеличена на 10 мм с каждой стороны, клиренс вырос на 15 мм по сравнению с базовой моделью.

Визуально машина отличается новым зелёным цветом Jade Green, тканевой крышей с пиксельным узором и передними бамперами с 3D-печатными упорами. Эти элементы не только декоративны, но и выполняют амортизирующую функцию.

Салон и дизайн с отсылкой к истории модели

В интерьере использованы переработанные термопластики. Обивка сидений выполнена из устойчивых материалов, а спинки украшены символикой в виде цифры 4 и рисунком «гусиные лапки». Это прямая отсылка к оригинальному Renault 4 Savane, выпускавшемуся с 1986 по 1992 год.

Сравнение с предыдущими концептами Renault 4

В отличие от более внедорожного концепта Renault 4Ever Trophy 2022 года, Savane 4×4 позиционируется как городской электромобиль с расширенными возможностями. У модели 4Ever Trophy были более крупные колёса (19 дюймов), пластиковая защита кузова и увеличенный дорожный просвет до 200 мм. Он оснащался 136-сильным мотором и батареей ёмкостью 42 кВт·ч.

Наследие и будущее концепта

Название Savane не новое для марки Renault. Оно применялось в специальных версиях моделей Colorale и R4 в XX веке. Возвращение к этому имени подчёркивает стремление компании сочетать практичность и оригинальный подход к дизайну.

Серийное производство концепта Renault 4 Savane 4×4 не запланировано. Однако сам формат полноприводного городского электромобиля может быть использован в будущих проектах Renault.