Компания Peugeot представила в Китае обновлённую версию купе-кроссовера Peugeot 408. Автомобиль получил модернизированный внешний вид и расширенное оснащение, сообщает Autohome.

Обновления в дизайне и салоне

Визуальные изменения начинаются с передней части автомобиля: теперь у Peugeot 408 безрамочная решётка радиатора с матричным рисунком, подчёркивающим современный стиль модели. Все комплектации оснащаются светодиодной оптикой, включая фары и дневные ходовые огни.

Задние фонари соединены декоративной полосой из глянцевого чёрного пластика, что придаёт корме завершенный облик. В салоне всех версий установлены сиденья с кожаной отделкой, а в модификации RS предусмотрен центральный подлокотник.

Центральная консоль оснащена двумя 10-дюймовыми дисплеями — один выполняет функции цифровой приборной панели, второй — медиасистемы.





Технические характеристики обновлённого Peugeot 408

Под капотом обновлённого Peugeot 408 установлен турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 175 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Peugeot не сообщила о других технических изменениях, сосредоточившись на визуальных и функциональных обновлениях, направленных на повышение комфорта и технологичности модели.



