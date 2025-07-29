Холдинг АГР официально представил первую модель собственного автобренда Tenet. Ею стал семиместный кроссовер T8, построенный на базе китайского Chery Tiggo 8 Plus.

Модель T8 будет производиться в Калуге

Производство всех автомобилей Tenet наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Новинка представляет собой адаптированную версию модели Chery Tiggo 8 Plus, которая уже известна российскому рынку.

Кроссовер Tenet T8 получил светодиодные блок-фары, выдвижные дверные ручки, панорамную крышу с люком площадью 1,2 м², а также легкосплавные диски диаметром 19 дюймов.

Интерьер включает медиасистему с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма, цифровую приборную панель, проекционный дисплей и аудиосистему Sony с восемью или десятью динамиками в зависимости от комплектации. Кроме того, предусмотрены электрорегулировки передних кресел.

Технические характеристики пока не раскрыты

Подробности о технической начинке модели производитель пока не сообщил. Однако, учитывая полное внешнее и конструктивное сходство с Tiggo 8 Plus, можно предположить, что и силовые агрегаты останутся прежними.

На китайском рынке Tiggo 8 Plus предлагается с бензиновыми турбомоторами объёмом 1,6 и 2,0 литра. Первый работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, второй — с восьмиступенчатым автоматом.





Старт продаж запланирован на август

Ожидается, что продажи автомобилей Tenet в России начнутся в августе 2025 года. Перечень модификаций, комплектаций и цен будет объявлен ближе к началу поставок.